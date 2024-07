Emis Killa festeggia i 15 anni di carriera con lo speciale live show EM15

A poco meno di due mesi da EM15, lo speciale live show con il quale il prossimo 2 settembre Emis Killa festeggerà i suoi primi 15 anni di carriera a Fiera Milano Live, il rapper annuncia nuovi ospiti – ovvero Salmo, Lazza e Geolier -, che vanno ad aggiungersi ai già annunciati Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax.

Sul palco ritroveremo dunque tutti quei rappresentanti sia della vecchia che della nuova scuola rap che in questi primi 15 anni di musica hanno avuto un legame con Emis Killa.

EMIS KILLA, EM15

Oltre alla battle di freestyle, a Fiera Milano Live ci sarà spazio anche per un altro elemento imprescindibile della cultura hip hop, che è stato di fondamentale importanza per l’artista quando ha iniziato a muovere i primi passi nel settore: i graffiti. Ed ecco che il 2 settembre saranno a disposizione dei tanti fan alcuni pannelli con cui potersi divertire e intrattenere con l’arte dei graffiti.

Poi, sarà il turno della musica. Da Keta Music, passando per L’Erba Cattiva e per 17, fino all’ultimo album Effetto Notte, EM15 sarà uno show che ripercorrerà i più grandi successi della carriera di Emis Killa, che conta 28 dischi di platino e 22 dischi d’oro, in cui ha collaborato con tutti i nomi di maggior spicco, passando dalla musica urban alla musica pop, a cavallo tra l’old school e il fenomeno trap, rimanendo però sempre fedele a se stesso.

Oltre al palco principale, a EM15 sarà infine presente una seconda postazione al centro del settore “La Curva”, dedicata alla passione dell’artista per il calcio, dove Emis Killa si esibirà e interagirà ancora più a stretto contatto con il suo pubblico durante alcuni momenti fondamentali del live.

EMIS KILLA: IL LEGAME CON MILANO

Il legame che Emis Killa ha intessuto con Milano è sempre stato forte e imprescindibile per la sua carriera: dal Fabrique al Carroponte, dalla residency ai Magazzini Generali per il decimo anniversario de L’Erba Cattiva nel 2022 all’approdo al Forum un anno dopo con una data tutta sua.

Il rapporto con Milano arriva però da molto prima, ovvero dagli esordi al muretto di San Babila con il freestyle, elemento che tornerà anche in EM15 grazie alla battle che aprirà l’evento del 2 settembre e che avrà come giudice Ensi, capostipite e cultore del rap, quello ‘real’, fatto di punchline e improvvisazioni.

emis killa, EM15: gli ospiti