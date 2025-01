Sanremo 2025: la classifica della stampa dopo i pre-ascolti. Brunori Sas, Giorgia e Cristicchi da podio, Emis Killa e Marcella Bella per l’ultimo posto

Festival di Sanremo 2025. La classifica della stampa dopo i pre-ascolti.

Lunedì 10 gennaio 2025 la stampa ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2025.

Gran parte delle testate presenti ha espresso il proprio voto in base a un unico ascolto della canzone registrata (quindi non eseguita con l’orchestra come avverrà all’Ariston) a febbraio.

Noi abbiamo raccolto i voti di queste testate e siti web e li abbiamo elaborati per ottenere la classifica della stampa:

All Music Italia (noi)

Corriere della Sera

Donna Moderna

Gay.it

Il Mattino

Il Messaggero

Il Riformista

Il Roma

iMusicfun

Io Donna

Leggo

L’Unione Sarda

MITomorrow

Newsic

Open

RecensiamoMusica

Rockit

Sky TG24

Sole 24 Ore

Vanity Fair

Wired

Per elaborare i voti abbiamo dovuto fare delle semplificazioni per uniformare:

i voti “dal x al y” (esempio 6/7) sono stati considerati come il mezzo inferiore (es. 6,5);

6,25 e 6+ sono stati considerati uguali e pari a 6,1;

x,75 e x- (es. 6,75 e 7-) sono stati considerati tutti 6,9;

senza voto (espressamente “s.v.”) è stato considerato 0.

La classifica è frutto delle medie dei voti ricevuti.

Clicca su CONTINUA.