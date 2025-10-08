8 Ottobre 2025

Dalle Tenebre Alla Luce Tour: Simone Cristicchi annuncia quattro speciali appuntamenti in teatro

In programma un'esperienza dal forte impatto emotivo nel segno della contaminazione tra musica, teatro e poesia

Simone Cristicchi Dalle Tenebre Alla Luce Tour
Dopo il grande successo delle date estive del Dalle Tenebre Alla Luce Tour, Simone Cristicchi annuncia quattro speciali appuntamenti teatrali, che rappresentano l’ideale proseguimento del suo viaggio musicale e umano.

D’altronde, il teatro è il luogo in cui la sua musica trova nuova vita. Ed è proprio in questa cornice che l’artista riesce a svelarsi nella sua essenza più autentica, permettendoci di entrare in una dimensione intima e suggestiva, in cui veste sia i panni del poeta della parola che quelli dell’interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi e intrecciare canzoni, racconti e riflessioni, trasformando ogni appuntamento in un’esperienza dal forte impatto emotivo.

SIMONE CRISTICCHI, “DALLE TENEBRE ALLA LUCE”

Con il live Dalle Tenebre Alla Luce Simone Cristicchi torna, dopo anni, alla propria musica dal vivo per celebrare questi suoi primi vent’anni di musica e parole con uno spettacolo-itinerario che tocca le tappe più significative della sua carriera (qui le prevendite)

In scaletta non mancheranno dunque brani iconici come Ti Regalerò Una Rosa, Studentessa Universitaria, Meno Male (Che c’è Carla Bruni) e Sette Miliardi di Felicità, ma anche la sanremese Quando Sarai Piccola, premiata con il Premio Lunezia, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Bigazzi per la migliore composizione e il Premio Roma Videoclip SIAE per il miglior video musicale del 2025.

Il risultato? Un racconto in musica in cui ironia e malinconia, leggerezza e introspezione si alternano, nel segno della contaminazione tra musica, teatro e poesia, per un’esperienza intensa e autentica.

SIMONE CRISTICCHI LIVE! DALLE TENEBRE ALLA LUCE: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo i quattro appuntamenti teatrali ad ora annunciati del tour Dalle Tenebre Alla Luce di Simone Cristicchi, organizzato da IMARTSInternational Music & Arts:

  • 1 novembre – ROMA, Auditorium Conciliazione
  • 4 novembre – BOLOGNA, Teatro Duse
  • 8 novembre – CASCINA (PI), Città Del Teatro
  • 14 novembre – LEGNANO (MI), Teatro Galleria

Sul palco, al fianco di Simone Cristicchi, Riccardo Corso alle chitarre, al mandolino e al bouzuki, Andrea Rosatelli al basso e al contrabbasso, Riccardo Ciaramellari al pianoforte, alla fisarmonica e alle tastiere e Valter Sacripanti alla batteria e alle percussioni.

A loro si aggiunge poi lo Gnu Quartet, ensemble dal timbro raffinato – composto da Stefano Cabrera al violoncello, Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto traverso e Roberto Izzo al violino – che, in commistione con la storica band di Cristicchi, darà vita all’incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, trovando un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

Cristicchi Live Dalle Tenebre Alla Luce

