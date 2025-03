Simone Cristicchi, annunciate le prime date del “Dalle Tenebre Alla Luce – Summer Tour 2025”

Dopo il successo del tour teatrale Franciscus e la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Quando Sarai Piccola, che gli è valso il Premio Bigazzi per la miglior composizione e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla, Simone Cristicchi annuncia le prime date del Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025.

Elegante e sorprendente, lo spettacolo che il cantautore ha preparato per il suo pubblico sfugge alle definizioni e si propone di essere un vero e proprio viaggio attraverso le tappe più significative della sua carriera: dagli esordi con Fabbricante di Canzoni, che ne consacrò il talento, alle profonde tematiche trattate nel nuovo concept-album Dalle Tenebre Alla Luce.

Insomma, ogni data non sarà altro che un racconto in musica in cui si alterneranno ironia e malinconia, leggerezza e introspezione, trasportando il pubblico in un’esperienza emotiva intensa e autentica, che darà voce alla bellezza delle emozioni e alla profondità delle storie che ci abitano.

Ma non è tutto! Ad accompagnare Simone Cristicchi in questo viaggio ci sarà infatti lo Gnu Quartet, un ensemble dal timbro raffinato e imprevedibile che – in commistione con la storica band del “cantattore” – daranno vita all’incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, trovando un equilibrio perfetto tra eleganza e sperimentazione.

SIMONE CRISTICCHI, DALLE TENEBRE ALLA LUCE – SUMMER TOUR 2025: LE DATE

Qui di seguito riportiamo le prima date confermate del Dalle Tenebre Alla Luce – Summer Tour 2025 di Simone Cristicchi, organizzato da IMARTS – International Music & Arts:

12 luglio – BARD ( AO ) | Forte di Bard

( ) | Forte di Bard 19 luglio – VERONA | Teatro Romano, Contaminazioni Musicali | Estate Teatrale Veronese 2025

| Teatro Romano, Contaminazioni Musicali | Estate Teatrale Veronese 2025 20 luglio – CERVERE ( CN ) | Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima

( ) | Anima Festival, Anfiteatro dell’Anima 22 luglio – FIESOLE ( FI ) | Teatro Romano

( ) | Teatro Romano 30 luglio – PALMANOVA ( UD ) | Estate di stelle, Piazza Grande

( ) | Estate di stelle, Piazza Grande 2 agosto – MARINA DI PIETRASANTA ( LU ) | La Versiliana

( ) | La Versiliana 5 agosto – CATONA ( RC ) | Festival Catona Teatro, Arena Alberto Neri

( ) | Festival Catona Teatro, Arena Alberto Neri 7 agosto – MESAGNE ( BR ) | Stupor Mundi Festival, Piazza Orsini del Balzo

( ) | Stupor Mundi Festival, Piazza Orsini del Balzo 11 agosto – PAESTUM (SA) | Rassegna Musica e Parole 2025, Parco Archeologico Di Paestum

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Foto di copertina a cura di Giorgio Amendola