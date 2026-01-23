23 Gennaio 2026
di
Lorenza Ferraro
Tour
Condividi su:
23 Gennaio 2026

“Franciscus”: Simone Cristicchi porta in teatro un frammento di infinito

Lo spettacolo si interroga sull’attualità del messaggio di San Francesco: un uomo che cercò la pace e cambiò il mondo iniziando da se stesso

Tour di Lorenza Ferraro
Simone Cristicchi Franciscus
Condividi su:

Da mercoledì 21 a domenica 25 gennaio al Piccolo Teatro Strehler è in scena FRANCISCUS – Il folle che parlava agli uccelli: uno spettacolo ad alta intensità emotiva, attraverso il quale Simone Cristicchi si interroga sull’attualità del messaggio del “poverello (anzi, il ricchissimo) d’Assisi“: un uomo rivoluzionario, che cercò la pace e provò a cambiare il mondo, partendo da se stesso.

Ed ecco che – tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano si moltiplica, cambiando non solo abito, ma anche registro vocale e, di conseguenza, personaggio, perché sì, Simone fa tutto da solo in questo spettacolo, consegnandoci il ritratto di un uomo in crisi, consumato dai dubbi: un laico che imparava facendo e si perfezionava incontrando.

Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua dunque a stupire il pubblico teatrale con questo nuovo progetto dedicato a San Francesco (scritto con Simona Orlando e realizzato con il Centro Teatrale Bresciano), che fa risuonare, potenti, in noi le domande più profonde, invitandoci a ricercarne una possibile risposta.

Di fatto, lo spettacolo affonda le proprie radici sul labile confine tra follia e santità, senza però dimenticare la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale e l’utopia (necessaria) di una nuova umanità capace di vivere in armonia con il creato.

Clicca in basso su “continua” per leggere la recensione di FRANCISCUS e scoprire le prossime date del tour di Simone Cristicchi.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Grazia Di Michele e Ornella Vanoni, polemica per lo speciale sul Nove 1

Grazia Di Michele e lo sfogo contro Fabio Fazio: "L'omaggio a Ornella Vanoni sa di omologazione"
Amici 25: anticipazioni della puntata del 25 gennaio con giudici Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino 2

Amici 2025: le anticipazioni del 25 gennaio con Nina Zilli, Senza Cri e i Modà
Laura Pausini durante la cover di “Due vite” di Marco Mengoni 3

Laura Pausini: una vita per costruire una carriera internazionale, "Due vite" per una cover che diventa un processo
I ragazzi di Amici 25 durante la presentazione dei nuovi inediti 4

Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato
Blanco nel 2026: “Anche a vent’anni si muore” esce il 23 gennaio 5

Blanco, il video social svela il testo del nuovo singolo: "Anche a vent’anni si muore"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Bresh testo e significato Introvabile 7

Bresh torna con “Introvabile”: il nuovo singolo tra fragilità emotive e distanze difficili da colmare
New Music Friday 27 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25 9

Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori
Copertina di Io Canto 2 di Laura Pausini 10

Laura Pausini scopre le carte sui duetti di Io Canto 2, da Annalisa ad Achille Lauro

Cerca su A.M.I.