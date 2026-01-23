“Franciscus”: Simone Cristicchi porta in teatro un frammento di infinito

Da mercoledì 21 a domenica 25 gennaio al Piccolo Teatro Strehler è in scena FRANCISCUS – Il folle che parlava agli uccelli: uno spettacolo ad alta intensità emotiva, attraverso il quale Simone Cristicchi si interroga sull’attualità del messaggio del “poverello (anzi, il ricchissimo) d’Assisi“: un uomo rivoluzionario, che cercò la pace e provò a cambiare il mondo, partendo da se stesso.

Ed ecco che – tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano si moltiplica, cambiando non solo abito, ma anche registro vocale e, di conseguenza, personaggio, perché sì, Simone fa tutto da solo in questo spettacolo, consegnandoci il ritratto di un uomo in crisi, consumato dai dubbi: un laico che imparava facendo e si perfezionava incontrando.

Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua dunque a stupire il pubblico teatrale con questo nuovo progetto dedicato a San Francesco (scritto con Simona Orlando e realizzato con il Centro Teatrale Bresciano), che fa risuonare, potenti, in noi le domande più profonde, invitandoci a ricercarne una possibile risposta.

Di fatto, lo spettacolo affonda le proprie radici sul labile confine tra follia e santità, senza però dimenticare la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale e l’utopia (necessaria) di una nuova umanità capace di vivere in armonia con il creato.

