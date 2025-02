Sanremo 2025, intervista a Simone Cristicchi: “Sono attratto dalle imprese impossibili”

Sanremo 2025, Quando Sarai Piccola: l’intervista a Simone Cristicchi

A poche ore dall’inizio di Sanremo 2025 abbiamo incontrato Simone Cristicchi, che ci ha parlato della sua Quando Sarai Piccola, brano dedicato a mamma Luciana, ma anche della quarta serata del Festival, quella dedicata alle cover e ai duetti, che lo vedrà esibirsi sulle note de La Cura di Franco Battiato insieme ad Amara.

“Quando Sarai Piccola è vita vera, vissuta ogni giorno. Ed è per questo che mi sento nudo sul palco dell’Ariston: perché racconto di qualcosa che mi succede quotidianamente”, ha raccontato il cantautore.

Poi – parlando della fragilità della madre, tornata bambina dopo essere stata colpita nel 2012 da una grave emorragia cerebrale – ha aggiunto: “Questo è un argomento che bisogna trattare con i guanti di velluto. Ci è voluto tanto tempo per cesellare questi versi. Non è stato facile scriverli per me.

Con Amara ci eravamo concentrati sulla tenerezza, sul prendersi cura di una madre anziana che torna bambina. Mi è poi sembrato importante inserire quel senso di impotenza che si prova di fronte a questa trasformazione e, di conseguenza, anche la rabbia“.

Foto di copertina a cura di Giorgio Amendola