Sanremo 2025, Simone Cristicchi vince il Premio Lunezia per il valore emozionale di “Quando Sarai Piccola”

È ufficiale: Simone Cristicchi vince il Premio Lunezia per Sanremo 2025 per il valore emozionale di Quando Sarai Piccola (Dueffel Music / ADA Music Italy), il brano con il quale prenderà parte al 75° Festival della Canzone Italiana in gara tra i Big.

“Nell’impegno di una sola scelta indichiamo l’opera di Simone Cristicchi“, chiosa Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 30 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André.

“Si tratta di un argomento umanitario e familiare a cui non aveva pensato mai nessuno per una canzone, un’elaborazione emozionante tra passato e presente del sentimento figlio-madre. Commozione annunciata con le atmosfere musicali di Simone Cristicchi“.

Parole a cui fanno eco quelle del critico musicale Dario Salvatori, membro – insieme a Giuseppe Anastasi, Riccardo Benini, Roberto Benvenuto, Loredana D’Anghera, Stefano Ferro, Vincenzo Incenzo, Mariella Nava, Selene Pascasi, Marina Pratici, Alessandro Quarta, Lorenzo Varese e Savino Zaba – della Commissione del Premio Lunezia:

“Una mamma che torna bambina. La vita ribalta i ruoli e le grandi trasformazioni sono terapeutiche e vivificanti. Tema universale, Simone Cristicchi è impegnato a proporre riflessioni che penetrano ed emozionano“.