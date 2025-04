Sanremo 2025 top & Flop. Olly, Giorgia, Brancale… e gli altri: tutti i numeri dopo due mesi

Sanremo 2025 Top & Flop: tutti i numeri a due mesi dalla fine… da Spotify a TikTok, da YouTube alle certificazioni.

A due mesi dalla chiusura del Festival di Sanremo 2025, possiamo tracciare un bilancio tra classifica ufficiale, streaming su Spotify, visualizzazioni YouTube e utilizzi dei suoni su TikTok.

Olly si conferma re indiscusso in tutte le piattaforme, ma non mancano sorprese digitali come Giorgia, Serena Brancale e Rose Villain. Nel frattempo, le Nuove Proposte registrano andamenti discontinui: bene Settembre e Alex Wyse, meno impattante Maria Tomba.

Ecco tutti i dati aggiornati, certificazioni, classifiche e il confronto finale tra palco e web.

Brani certificati

A due mesi dalla fine della kermesse le certificazioni totali dei brani in gara ammontano a 2 dischi di platino (Olly e Giorgia) e 11 dischi d’oro per un totale di oltre 1.500.000 copie certificate. Non si può fare un vero e proprio paragone con le edizioni precedenti visto che, come è noto, a gennaio 2025 le soglie per le certificazioni FIMI dei singoli sono aumentate (da 50.000 a 100.000 per il disco d’oro e da 100.000 a 200.000 per il disco di platino).

Contando che ci sono diversi brani vicini al disco d’oro, da Anema e core di Serena Brancale a Vertebre di Settembre (e Achille Lauro e Fedez al platino), le vendite dei brani del Festival di Sanremo 2025, che hanno già superato quelle di Sanremo 2020 (1.290.000), riusciranno a superare anche quelle di Sanremo 2021 (2.235.000) ma rimarranno ben lontano da quelli delle ultime tre annate di Amadeus.

Primi posti in radio

Nella classifica radio EarOne i brani del Festival sono stati al primo posto della classifiche per sette settimane. Sette settimane in cui abbiamo visto Achille Lauro e i The Kolors primi per due settimane e Olly, Coma_Cose e Gaia per una settimana.

Album pubblicati

Il trend iniziato con l’era Spotify, ovvero quello di dare più importanza ai singoli che agli album, ha influenzato di anno in anno anche il Festival di Sanremo. Al 20 aprile infatti dei 29 cantanti in gara + 4 Nuove proposte, sono usciti:

Nuovi album di inediti 14

Repack di album già usciti 4

Raccolte 1

Cliccate in basso su continua per iniziare a leggere la nostra analisi dei dati di Sanremo 2025 tra top e flop.