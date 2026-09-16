di
All Music Italia
News
Condividi su:

Annalisa e Madame per la prima volta insieme: Amica chiude l’era di Ma io sono fuoco

La nuova versione esce il 18 settembre, dopo un tour nei palasport da oltre 170 mila spettatori.

Annalisa e Madame di profilo sotto una luce blu, foto del singolo Amica
News di All Music Italia
Condividi su:

Annalisa e Madame cantano insieme Amica, la loro prima collaborazione: la nuova versione del brano, contenuto nell’album Ma io sono fuoco, esce venerdì 18 settembre per Atlantic Records/Warner Music Italy, a un anno dall’uscita del disco, e chiude l’era che porterà Annalisa a San Siro.

Annalisa e Madame in Amica: l’amica immaginaria adesso ha una voce

Nel disco Amica, firmata da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Julien Boverod, è un dialogo immaginario con un’amica, cercata quando una storia d’amore finisce. Nella nuova versione quell’amica è Madame, reduce dal terzo album Disincanto, disco d’oro, che secondo il comunicato porta nel brano anche la sua scrittura.

Il comunicato definisce il duetto “un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale, che può fare lo stesso con noi”.

Ma io sono fuoco, dal numero 1 FIMI al primo concerto a San Siro

Per riassumere l’era di Ma io sono fuoco bastano pochi numeri: il debutto al numero 1 della classifica FIMI, il disco di platino e il tour Ma noi siamo fuoco, ben 24 palasport fra novembre e maggio per oltre 170 mila spettatori.

Il concerto allo stadio San Siro del 12 giugno 2027 è il primo di Annalisa a San Siro e l’unica data del suo 2027, con il parterre esaurito già ad agosto.

La lettera di Annalisa ai fan, firmata “La vostra amica”

L’annuncio è arrivato con una lettera scritta a mano, datata 15 settembre e firmata “La vostra amica. A.”, in cui Annalisa ripensa ai mesi in studio e ai concerti e fissa il prossimo appuntamento: “ci ritroveremo il 12 giugno dell’anno prossimo a rivivere questa era insieme a tutte le altre in un unico concerto”.

E in chiusura Annalisa lascia una promessa senza spiegarla: “Senza mai dimenticare che la fine di un viaggio apre sempre a nuovi scenari, sappiate che sta arrivando. Ed è bellissima”.

Leggi anche su Madame

All Music Italia

Leggi anche su Madame

Madame in una foto promozionale del singolo M'AMA NON M'AMA, in uscita il 19 giugno 2026 per Sugar Music

Madame torna con M’AMA NON M’AMA, un singolo che lascia spazio all’interpretazione
Pagelle Nuovi Singoli All Music Italia del 19 giugno 2026 con ANNA, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Tommaso Paradiso, Angelina Mango e Marco Mengoni

Pagelle Nuovi Singoli 19 giugno: Angelina Mango e Mengoni (7½), Le Vibrazioni (7), bocciati ANNA, Madame e Gemelli Diversi
Il team di lavoro di Party Like a Deejay 2026

Party Like a Deejay 2026, Milano risponde: 270mila presenze e 30 milioni di views
Pino Daniele, Ornella Vanoni, Madame e Olly tra i certificati FIMI della settimana 22 del 2026

Certificazioni FIMI: Night Skinny al terzo platino, ma Pino Daniele non si ferma
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: cantanti, biglietti e scaletta

Scaletta Power Hits 2026 Roma: 44 artisti, ordine esibizioni e diretta 31 maggio
Fred De Palma, Madame e Nerissima Serpe nella classifica streaming Italia settimana 19 2026 Top & Flop

A Conti Fatti – Madame continua a scendere, Fred De Palma entra in Top 3
classifica streaming Italia settimana 18 2026 Top e Flop

Classifica streaming Italia settimana 18/2026: Ultimo irrompe, crollo Madame
classifica Spotify YouTube settimana 17 2026 con Madame e Geolier protagonisti tra salita e uscita dalla top 20

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 17/2026: Madame corre, Geolier esce dalla Top 20

Articoli più letti

Emma LIVE 2027, le date del tour 1

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 2

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: la recensione 3

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: recensione e scaletta
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 4

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 5

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 6

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 7

X Factor 2026, dove rivedere la prima puntata delle Audizioni
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Testi delle canzoni dell'estate 2026: Fred De Palma, Samurai Jay, Serena Brancale, Angelina Mango e Pinguini Tattici Nucleari 9

Il brano più venduto dell'estate 2026 è un tormento: il prof di latino salva solo Al mio paese
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 10

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti

Cerca su A.M.I.