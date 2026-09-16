Annalisa e Madame cantano insieme Amica, la loro prima collaborazione: la nuova versione del brano, contenuto nell’album Ma io sono fuoco, esce venerdì 18 settembre per Atlantic Records/Warner Music Italy, a un anno dall’uscita del disco, e chiude l’era che porterà Annalisa a San Siro.

Annalisa e Madame in Amica: l’amica immaginaria adesso ha una voce

Nel disco Amica, firmata da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Julien Boverod, è un dialogo immaginario con un’amica, cercata quando una storia d’amore finisce. Nella nuova versione quell’amica è Madame, reduce dal terzo album Disincanto, disco d’oro, che secondo il comunicato porta nel brano anche la sua scrittura.

Il comunicato definisce il duetto “un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell’amica speciale, che può fare lo stesso con noi”.

Ma io sono fuoco, dal numero 1 FIMI al primo concerto a San Siro

Per riassumere l’era di Ma io sono fuoco bastano pochi numeri: il debutto al numero 1 della classifica FIMI, il disco di platino e il tour Ma noi siamo fuoco, ben 24 palasport fra novembre e maggio per oltre 170 mila spettatori.

Il concerto allo stadio San Siro del 12 giugno 2027 è il primo di Annalisa a San Siro e l’unica data del suo 2027, con il parterre esaurito già ad agosto.

La lettera di Annalisa ai fan, firmata “La vostra amica”

L’annuncio è arrivato con una lettera scritta a mano, datata 15 settembre e firmata “La vostra amica. A.”, in cui Annalisa ripensa ai mesi in studio e ai concerti e fissa il prossimo appuntamento: “ci ritroveremo il 12 giugno dell’anno prossimo a rivivere questa era insieme a tutte le altre in un unico concerto”.

E in chiusura Annalisa lascia una promessa senza spiegarla: “Senza mai dimenticare che la fine di un viaggio apre sempre a nuovi scenari, sappiate che sta arrivando. Ed è bellissima”.