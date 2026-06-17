Testo e significato di M’AMA NON M’AMA, il nuovo singolo di Madame, in uscita il 19 giugno 2026 per Sugar Music.

Il brano arriva a pochi mesi dalla pubblicazione di DISINCANTO, l’album certificato disco d’oro della cantautrice veneta. Pur uscendo dopo il progetto, M’AMA NON M’AMA non fa parte della tracklist del disco, di cui abbiamo analizzato tutti i brani nel nostro speciale dedicato: Madame DISINCANTO: testi e significato delle canzoni.

Nel frattempo, Madame si prepara a tornare dal vivo con una lunga tournée estiva seguita dal tour nei club previsto per l’autunno. Tutte le date sono disponibili nel nostro hub dedicato: Madame Tour 2026: date, biglietti e scaletta.

M’AMA NON M’AMA è stato scritto da Madame insieme a Luca Narducci, Nicolas Biasin e Matteo Novi. La produzione è firmata da Bias e Mr. Monkey.

Madame – M’AMA NON M’AMA : il significato del brano

Attraverso il riferimento al gioco del “m’ama non m’ama”, Madame sceglie però di non attribuire al brano un significato preciso o una chiave di lettura definitiva. Secondo quanto spiegato nel comunicato di presentazione, M’AMA NON M’AMA punta soprattutto sull’immediatezza e sull’energia, lasciando a chi ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato.

La forza del pezzo viene descritta nella sua immediatezza e nella sua energia. Un approccio che si distingue dal percorso più narrativo affrontato in alcune tracce di DISINCANTO, puntando invece su una dimensione più aperta e diretta.

“Attraverso il gioco del m’ama non m’ama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto al brano, che trova invece la sua forza nell’immediatezza e nell’energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato.”

Il testo di M’AMA NON M’AMA

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “M’AMA NON M’AMA” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 19 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

In attesa della pubblicazione del testo completo, emerge soprattutto la volontà di Madame di proporre un brano aperto a diverse letture. Un approccio che lascia al pubblico la possibilità di trovare un proprio significato senza una direzione interpretativa obbligata.

Crediti del brano ▸ Titolo · M’AMA NON M’AMA

· M’AMA NON M’AMA ▸ Artista · Madame

· Madame ▸ Produzione · Bias (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi)

· Bias (Nicolas Biasin), Mr. Monkey (Matteo Novi) ▸ Autori · Madame, Luca Narducci, Nicolas Biasin, Matteo Novi

· Madame, Luca Narducci, Nicolas Biasin, Matteo Novi ▸ Etichetta · Sugar Music

· Sugar Music ▸ Data di uscita · 19 giugno 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

Foto: Pippo Moscati