Tutti i dettagli sui crediti di Disincanto, il nuovo album di Madame uscito il 17 aprile 2026 per Sugar Music con distribuzione Universal Music Italia. Il disco nasce dal lavoro di un nucleo creativo molto ristretto. La produzione è affidata principalmente a Bias (Nicolas Biasin), affiancato in alcuni episodi da Mr. Monkey, Lester Nowhere e Oddsphere. I testi portano la firma della cantautrice, spesso in collaborazione con Luca Narducci. Di seguito l’elenco completo di autori e produttori, accompagnato dalle note ufficiali scritte dall’artista per ogni brano.

MAdame – Autori, produttori e note ufficiali delle 14 tracce

1. Disincanto

Testo di Madame / Prodotto da Bias, Mr. Monkey, Lester Nowhere / Musica di Nicolas Biasin, Matteo Novi, Arturo Fratini / Con il contributo di Lorenzo Brosio

“Disincanto è il manifesto di questo nuovo progetto ed è nato durante una notte particolarmente intensa trascorsa in un riad nella Medina insieme a Niki, Monkey, Luca Narducci, Lester e Lorenzo Brosio. In quell’occasione l’atmosfera creativa era quasi tangibile: discussioni e confronti sul tema del disincanto avevano preparato il terreno. Lorenzo Brosio aveva portato anche un documento con riflessioni di filosofi e artisti sul concetto, permettendo al gruppo di approfondire il nucleo del tema.”

2. Come stai?

Testo di Madame / Prodotto da Bias, Lester Nowhere / Musica di Nicolas Biasin, Arturo Fratini / Coro di Layers

“Come stai? si muove tra osservazione lucida e racconto personale, offrendo uno sguardo diretto e disincantato sul mondo dell’intrattenimento e sulle sue dinamiche. L’artista ne mette in luce contraddizioni e meccanismi, senza però rinunciare all’utilizzo di un tono leggero, scegliendo di prenderne le distanze con consapevolezza. Emerge una dimensione più intima e quotidiana, fatta di fragilità, pause e scelte di vita lontane dai riflettori, che restituiscono un’immagine autentica e concreta. Il racconto non si carica di dramma, ma si sviluppa con sincerità, accettando limiti e imperfezioni come parte del percorso. Al centro resta una visione chiara: la musica non è solo intrattenimento, ma uno spazio in cui riconoscersi e dire le cose come stanno. Un equilibrio tra pensiero e immediatezza, che invita ad ascoltare senza filtri e con uno sguardo più consapevole.”

3. Volevo capire (con Marracash)

Testo di Madame, Fabio Rizzo, Luca Narducci / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“Volevo capire con Marracash, primo featuring del disco, che vuole essere una vera e propria conversazione tra i due artisti. Madame pone delle domande a cui Marracash risponde nella strofa successiva. Il brano si presenta come una riflessione intensa sull’identità, il valore personale e la ricerca di autenticità, raccontata attraverso due prospettive complementari: quella di Madame e quella di Marracash. Madame apre il testo interrogandosi su chi sia al di là dei successi, dei beni materiali e dello status, esplorando la propria vulnerabilità emotiva, il bisogno di essere vista e amata davvero e la difficoltà di comprendere sé stessa. Le immagini potenti del suo monologo richiamano sacrificio, fragilità e introspezione. Marracash risponde raccontando il percorso personale fatto di sacrifici, resilienza e autodeterminazione, evidenziando come le difficoltà e le esperienze di vita abbiano contribuito a costruire il proprio valore e la propria identità. Il brano mette al centro la domanda universale: chi siamo senza amore, senza status, senza denaro? È una potente riflessione su vulnerabilità, resilienza e autenticità, capace di unire introspezione emotiva e racconto di forza personale, tra fragilità e determinazione.”

4. Ok

Testo di Madame / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“Ok è il terzo singolo estratto da Disincanto e parla dell’accondiscendenza, dall’incapacità di saper dire di no piuttosto che dire una sfilza di continui e ossessivi ‘ok’. Attraverso delle immagini nitide come fotografie, il brano, dalle sonorità trap, racconta una dinamica relazionale in cui il dare diventa spontaneo mentre il ricevere resta in secondo piano, fino a trasformarsi in un’abitudine non sempre facile da cambiare. La ripetizione di gesti, parole e atteggiamenti mette in luce questa zona di confine tra una nuova consapevolezza e una certa difficoltà a uscire da un ruolo ormai interiorizzato.”

5. Invidiosa

Testo di Madame / Prodotto da Bias, Oddsphere / Musica di Nicolas Biasin, Giovanni Ergi, Francesco Gastaldi

“Accanto ai brani più riflessivi, il disco contiene momenti più leggeri e spontanei. Invidiosa è un pezzo estivo che racconta con ironia una semplice osservazione: a volte essere un ragazzo sembra, sotto alcuni aspetti, più semplice. Il progetto è attraversato anche da riferimenti agli idoli della prima adolescenza dell’artista, tra cui Michael Jackson, LowLow e Justin Bieber.”

6. Mai più

Testo di Madame / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“Mai più è uno sfogo diretto e tagliente che smaschera le contraddizioni dell’industria musicale, tra opportunismo, compromessi e costruzione artificiale del successo. Con tono ironico e disincantato, l’artista rivendica la propria autenticità, rifiutando logiche facili e scegliendo di restare fedele a sé stessa, anche a costo di tirarsi indietro.”

7. No Pressure

Testo di Madame, Luca Narducci / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin, Luca Narducci

“No Pressure è il racconto di un legame intenso e irrisolto, sospeso tra desiderio, distanza e impossibilità di scegliersi davvero. Con un tono intimo e leggero, l’artista descrive un’attrazione che resiste nel tempo, oltre le relazioni e le paure, trasformando l’incertezza in un continuo rincorrersi emotivo.”

8. Bestia

Testo di Madame, Luca Narducci / Prodotto da Bias, Madame / Musica di Nicolas Biasin, Luca Narducci, Madame, Matteo Novi

“Alcuni brani affrontano temi più delicati con un linguaggio più poetico e figurativo, come Bestia, in cui Madame dà voce a un conflitto interiore intenso e difficile da controllare. Con immagini forti e un tono viscerale, l’artista racconta la perdita di lucidità e il tentativo di riprendersi sé stessa, trasformando la fragilità in un’espressione emotiva potente e senza filtri.”

9. Puttana Svizzera (con Nerissima Serpe, Papa V, 6occia)

Testo di Madame, Matteo Di Falco, Lorenzo Vincinguerra, Andrea Di Nunno / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“In un registro completamente diverso si inserisce Puttana Svizzera con Nerissima Serpe, Papa V, 6occia, una posse track costruita con personalità molto diverse tra loro, due protagonisti dell’attuale scena rap e 6occia, un rapper emergente che è stato scoutato direttamente da Madame stessa e che fa il suo esordio in Disincanto.”

10. Rosso come il fango

Testo di Madame, Luca Narducci / Prodotto da Bias, Mr. Monkey / Musica di Nicolas Biasin, Matteo Novi

“Rosso come il fango è il terzo singolo pubblicato prima dell’uscita di Disincanto ed è una dedica a tutte le persone che partono dal basso e lottano per provare a vivere una vita migliore. Con uno sguardo lucido e consapevole, l’artista riflette sul privilegio, sul senso di colpa e sul dubbio che ne deriva, rivendicando le proprie radici e sottolineando come, al di là dei traguardi raggiunti, resti fondamentale riconoscersi nel proprio percorso di vita, soprattutto quando non ci si sente appartenente a un mondo in particolare, né da quello da cui si viene né da quello in cui ci si trova.”

11. Non mi tradire

Testo di Madame, Luca Narducci / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“Non mi tradire è una ballad che diventa una richiesta necessaria di sincerità, in cui l’amore convive con la paura del tradimento e dell’abbandono. Attraverso un linguaggio diretto e intimo, emerge il ritratto di un amore intenso ma fragile, in cui il desiderio di ricominciare si scontra con il timore che le stesse ferite possano ripetersi.”

12. Allucinazioni

Testo di Madame / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“In Allucinazioni, Madame parla di lotta interiore, le allucinazioni diventano metafora di una percezione distorta della realtà, che porta a sofferenza. Accanto alla critica e alla distanza emerge però anche un tentativo di spronare al cambiamento, invitando a liberarsi da schemi tossici e paure.”

13. La persona peggiore del mondo

Testo di Madame / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin

“La persona peggiore del mondo racconta una relazione intensa e logorante, fatta di complicità, manipolazione e reciproche colpe. Una presa d’atto lucida. Il brano esplora una relazione intensa e complessa, segnata da passione, conflitto e dinamiche di potere emotivo. Attraverso un linguaggio diretto e viscerale, Madame racconta il senso di smarrimento e la perdita di sé, derivanti dall’essere stata manipolata dall’altra persona. Al centro del testo c’è la presa di coscienza e il desiderio di libertà: pur restando coinvolta emotivamente, la protagonista decide di non sacrificarsi più, invitando l’altro a confrontarsi con le proprie responsabilità. È una riflessione sulla liberazione personale, sull’autonomia emotiva e sulla necessità di rompere legami tossici per ritrovare sé stessi.”

14. Grazie

Testo di Madame / Prodotto da Bias / Musica di Nicolas Biasin, Matteo Novi, Luca Narducci

“Grazie è l’ultimo brano che troviamo in Disincanto, un diario terapeutico in forma di monologo, dove Madame si mette davanti alla psicologa e alterna leggerezza e profondità, raccontando la complessità di una mente in continua oscillazione tra controllo e caos. Con ironia e disincanto, il brano alterna leggerezza e profondità, raccontando la solitudine, le strategie di autodifesa e la ricerca di autenticità. È un viaggio nell’interiorità di una giovane donna che, pur confrontandosi con traumi e conflitti interiori, riconosce la propria vita come straordinaria e unica.”