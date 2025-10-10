Annalisa, testo e significato di “Amica”, decimo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Amica: significato del testo della decima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.

Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”

ANNALISA, “amica“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Amica è una delle canzoni simbolo del disco in cui il racconto si fa reale e crudo fino all’estremo, senza sconti, senza metafore. È il fuoco che diventa reazione, capacità di evolvere, trasformarsi, anche nei momenti in cui sembra affievolirsi, sta solo diventando qualcos’altro.

È un brano diviso in due parti, come una storia che inizia e finisce, e dopo si trasforma. La sua seconda parte è la traccia finale, l’Outro Una tigre sul letto continua a guardarmi.

proprio come raccontato dalla voce di Annalisa. C’è il tempo che passa veloce ma che in qualche modo ritorna e ci siamo noi che lo rincorriamo e lo divoriamo mentre lui fa lo stesso con noi.

Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta. Musica di Julien Boverod (Juli).

TESTO DEL BRANO

Ti ho chiamato che erano le otto

avevi detto: “Posso” ma non mi hai risposto

male, molto male

cos’è successo

quali cause effetto

se non c’è più poesia

non c’è più dignità

sto meglio quando vai via

se non è più amore il nostro

era un’autopsia

e poi mi sono fatto un pianto

mentre me ne andavo

sopra un taxi bianco

come un astronave

primo di maggio, primo dell’anno

stessa malinconia

ti dico la verità

sto meglio quando vai via

perché avrei bisogno adesso

Di una persona normale

per te non ho carattere

e allora è banale che preferisco il mio cane

tu scrivi ad altre ragazze

mentre dormo, ad altre sotto sotto

anch’io starei pensando

anch’io ti dedico una canzone

che non piace a nessuno

e ti fa bestemmiare

che preferisco il mio cane

tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo

puttane sotto sotto

anch’io starei pensando

che avrei solo bisogno di un’amica

Soprattutto perché sei contorto eh

soprattutto perché sei uno stronzo eh

mi dicevi di recente “bevi troppo”

mentre io mi immaginavo un figlio nostro

no, non è una casualità

sto meglio quando vai via

perché avrei bisogno adesso

Di una persona normale

per te non ho carattere

e allora è banale che preferisco il mio cane

tu scrivi ad altre ragazze

mentre dormo, ad altre sotto sotto

anch’io starei pensando

anch’io ti dedico una canzone

che non piace a nessuno

e ti fa bestemmiare

che preferisco il mio cane

tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo

puttane sotto sotto

anch’io starei pensando

Davanti agli altri almeno fai finta

vorrei ma non potrei restare

tua amica

siamo vivi al nostro funerale

in prima fila

quando un sogno va così

avrei solo bisogno di…

Di una persona normale

per te non ho carattere

e allora è banale che preferisco il mio cane

tu scrivi ad altre ragazze

puttane sotto sotto

anch’io starei pensando

che avrei soltanto bisogno di un’amica

di una mia amica

di una mia amica ah

avrei solo bisogno di