Annalisa, testo e significato di “Amica”, decimo brano contenuto nell’album “Ma io sono fuoco”

Annalisa, Amica: significato del testo della decima traccia del nuovo album della cantautrice, Ma io sono fuoco, fuori dal 10 ottobre 2025 per Warner Music.
Dopo il grande successo di E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa torna con un nuovo album che ha una sola missione: tenere alto il livello del pop e farlo andando ad alzare l’asticella.
Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità: “Quando è tutto da rifare io mi posso trasformare pensi che mi faccia male ma io sono fuoco”
ANNALISA, “amica“: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO
Amica è una delle canzoni simbolo del disco in cui il racconto si fa reale e crudo fino all’estremo, senza sconti, senza metafore. È il fuoco che diventa reazione, capacità di evolvere, trasformarsi, anche nei momenti in cui sembra affievolirsi, sta solo diventando qualcos’altro.
È un brano diviso in due parti, come una storia che inizia e finisce, e dopo si trasforma. La sua seconda parte è la traccia finale, l’Outro Una tigre sul letto continua a guardarmi.
proprio come raccontato dalla voce di Annalisa. C’è il tempo che passa veloce ma che in qualche modo ritorna e ci siamo noi che lo rincorriamo e lo divoriamo mentre lui fa lo stesso con noi.
Testo e musica di Annalisa Scarrone, Paolo Antonacci, Davide Simonetta. Musica di Julien Boverod (Juli).
TESTO DEL BRANO
Ti ho chiamato che erano le otto
avevi detto: “Posso” ma non mi hai risposto
male, molto male
cos’è successo
quali cause effetto
se non c’è più poesia
non c’è più dignità
sto meglio quando vai via
se non è più amore il nostro
era un’autopsia
e poi mi sono fatto un pianto
mentre me ne andavo
sopra un taxi bianco
come un astronave
primo di maggio, primo dell’anno
stessa malinconia
ti dico la verità
sto meglio quando vai via
perché avrei bisogno adesso
Di una persona normale
per te non ho carattere
e allora è banale che preferisco il mio cane
tu scrivi ad altre ragazze
mentre dormo, ad altre sotto sotto
anch’io starei pensando
anch’io ti dedico una canzone
che non piace a nessuno
e ti fa bestemmiare
che preferisco il mio cane
tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo
puttane sotto sotto
anch’io starei pensando
che avrei solo bisogno di un’amica
Soprattutto perché sei contorto eh
soprattutto perché sei uno stronzo eh
mi dicevi di recente “bevi troppo”
mentre io mi immaginavo un figlio nostro
no, non è una casualità
sto meglio quando vai via
perché avrei bisogno adesso
Di una persona normale
per te non ho carattere
e allora è banale che preferisco il mio cane
tu scrivi ad altre ragazze
mentre dormo, ad altre sotto sotto
anch’io starei pensando
anch’io ti dedico una canzone
che non piace a nessuno
e ti fa bestemmiare
che preferisco il mio cane
tu scrivi ad altre ragazze mentre dormo
puttane sotto sotto
anch’io starei pensando
Davanti agli altri almeno fai finta
vorrei ma non potrei restare
tua amica
siamo vivi al nostro funerale
in prima fila
quando un sogno va così
avrei solo bisogno di…
Di una persona normale
per te non ho carattere
e allora è banale che preferisco il mio cane
tu scrivi ad altre ragazze
puttane sotto sotto
anch’io starei pensando
che avrei soltanto bisogno di un’amica
di una mia amica
di una mia amica ah
avrei solo bisogno di