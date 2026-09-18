I BYD Music Awards aprono venerdì 18 settembre 2026 all’Arena di Verona, in diretta su Rai1 dalle 21:40, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono 45 gli artisti annunciati sul palco nelle due serate. Questa pagina segue la prima e si aggiorna con la scaletta e l’ordine di uscita.
L’edizione 2026 è quella dei vent’anni: dal 2007 la manifestazione ha premiato oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 riconoscimenti, assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. L’Arena di Verona è sold out da mesi per entrambe le serate.
L’ordine di uscita e i premi assegnati vengono aggiunti qui durante la messa in onda.
Music Awards 2026: data, orario e dove vederli
|Informazione
|Dettaglio
|Evento
|BYD Music Awards 2026, ventesima edizione
|Prima serata
|Venerdì 18 settembre 2026
|Seconda serata
|Sabato 19 settembre 2026
|Orario
|21:40, dopo Affari tuoi
|Dove
|Rai1, in diretta
|Location
|Arena di Verona
|Conduzione
|Carlo Conti e Vanessa Incontrada
|Radio ufficiali
|Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana
|Produzione
|FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time
I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?
La prima serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona su Rai1, come indicato dalla produzione. Quello che accade sul palco arriva quindi in televisione nello stesso momento, premi compresi.
Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della prima serata
L’ordine di uscita non viene diffuso prima della messa in onda. Da stasera questa sezione si riempie mano a mano che gli artisti salgono sul palco, con il brano eseguito e il premio ritirato.
Ecco l’ordine di uscita della prima serata, con l’orario di messa in onda e il brano eseguito. La tabella si aggiorna durante la diretta.
|Orario
|Artista
|Brano
|21:50
|Marco Mengoni
|Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite
|22:00
|Emma
|L’amore non mi basta
|22:07
|Max Pezzali
|L’universo tranne noi
|22:13
|Max Pezzali
|La regina del Celebrità, scelta dal pubblico dell’Arena fra tre canzoni
|22:19
|Olly con Juli alla chitarra
|Questa domenica
|22:26
|Gigi D’Alessio e Alfa
|Genova e Napoli
|22:35
|Biagio Antonacci con Juli alla chitarra
|L’ultima canzone
|22:49
|Annalisa
|Medley: Piazza San Marco dal Palco Reale, poi Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista
|23:01
|Ditonellapiaga
|Che fastidio!
|23:07
|Giorgio Panariello
|Ospite, ritira il premio
|23:13
|Samurai Jay con Vito Salamanca alla chitarra
|Ossessione
|23:19
|Kid Yugi
|Amelie
|23:25
|Serena Brancale con Levante e Delia
|Medley: Anema e core, Al mio paese
|23:35
|Fulminacci
|Stupida sfortuna
|23:41
|Bresh
|Medley: Da Dio, Serenamente
|23:50
|Sarah Toscano
|Met Gala, Match point, Amarcord
|23:56
|Coez
|Qualcosa di grande
|00:02
|Nayt
|Prima che
I premi della prima serata dei Music Awards 2026
I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono stati assegnati.
|Artista
|Premio
|Marco Mengoni
|BYD Music Award Live e Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia
|Emma
|BYD Music Award Speciale per il singolo L’amore non mi basta
|Max Pezzali
|BYD Music Award Live Diamante
|Olly
|BYD Music Award Live Diamante e Premio EarOne, per Questa domenica brano italiano più ascoltato in radio
|Olly e Juli
|BYD Music Award per l’album Tutta vita (sempre)
|Gigi D’Alessio
|BYD Music Award Live
|Biagio Antonacci
|Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita
|Juli
|BYD Music Award per l’album Solito cinema, consegnato da Biagio Antonacci
|Annalisa
|BYD Music Award per l’album Ma io sono fuoco, per il singolo Esibizionista e BYD Music Award Live
|Ditonellapiaga
|BYD Music Award per il singolo Che fastidio!
|Giorgio Panariello
|BYD Music Award Live Teatro
|Samurai Jay
|BYD Music Award per il singolo Ossessione, con Vito Salamanca, e per l’album Amatore
|Kid Yugi
|BYD Music Award per l’album Anche gli eroi muoiono
|Serena Brancale
|BYD Music Award per l’album Sacro e per il singolo Al mio paese, con Levante e Delia
|Fulminacci
|BYD Music Award per l’album Calcinacci e per il singolo Stupida sfortuna
|Bresh
|BYD Music Award per l’album Mediterraneo (dopo il mare)
|Sarah Toscano
|BYD Music Award per l’album Met Gala
|Coez
|BYD Music Award Live
|Nayt
|BYD Music Award per l’album Io individuo
Gli altri artisti attesi nella prima serata
Questa è la lista delle esibizioni annunciate prima della messa in onda, in ordine alfabetico: chi è già salito sul palco sta nella tabella dell’ordine di uscita qui sopra.
|Artista
|Sul palco con
|Alfa
|Genova e Napoli, in duetto con Gigi D’Alessio
|Annalisa
|Medley: Piazza San Marco, Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista
|Biagio Antonacci
|L’ultima canzone
|Bresh
|Serenamente, Da Dio
|Clara
|Brano non ancora annunciato
|Coez
|Qualcosa di grande
|Delia
|Brano non ancora annunciato
|Ditonellapiaga
|Che fastidio!
|Emis Killa
|Phrate
|Emma
|L’amore non mi basta
|Fulminacci
|Stupida sfortuna
|Giorgio Panariello
|Ospite
|Juli
|Brano non ancora annunciato
|Kid Yugi
|Amelie
|Levante
|Brano non ancora annunciato
|Marco Mengoni
|Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite con coro gospel
|Max Pezzali
|L’universo tranne noi, La regina del celebrità
|Nayt
|Prima che
|Notre Dame de Paris
|Il cast con Riccardo Cocciante
|Olly
|Questa domenica
|Paky
|HD
|Papa V
|Tu mi piaci, Con te
|Samurai Jay
|Ossessione
|Sarah Toscano
|Met Gala, Match Point, Amarcord
|Serena Brancale
|Anema e core, Al mio paese
|Tedua
|Blue
Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.
Chi sono i 45 artisti sul palco dei Music Awards 2026
Il cast va dai Pooh, sul palco dal 1966, a Samurai Jay, e comprende il cast di Notre Dame de Paris. Gli artisti si dividono fra le due serate: la ripartizione ufficiale arriva sul palco.
|Artista
|Artista
|Achille Lauro
|Luchè
|Alfa
|Madame
|Anna
|Marco Mengoni
|Annalisa
|Max Pezzali
|Biagio Antonacci
|Modà
|Clara
|Nayt
|Coez
|Negramaro
|Delia
|Notre Dame de Paris
|Ditonellapiaga
|Olly
|Elisa
|Paky
|Emis Killa
|Pooh
|Emma
|Riccardo Cocciante
|Enrico Brignano
|Sal Da Vinci
|Fred De Palma
|Samurai Jay
|Fulminacci
|Sarah Toscano
|Geolier
|Sayf
|Gigi D’Alessio
|Serena Brancale
|Giorgia
|Tedua
|Giorgio Panariello
|The Kolors
|Il Volo
|Tommaso Paradiso
|Irama
|Tonypitony
|Juli
|Kid Yugi
|Levante
Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026
I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.
Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.
Il naming partner di questa edizione è BYD, che accompagna le due serate dell’Arena con una flotta dedicata agli ospiti. La manifestazione è prodotta da FriendsTv per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, con Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana come radio ufficiali.
Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency