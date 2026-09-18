I BYD Music Awards aprono venerdì 18 settembre 2026 all’Arena di Verona, in diretta su Rai1 dalle 21:40, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono 45 gli artisti annunciati sul palco nelle due serate. Questa pagina segue la prima e si aggiorna con la scaletta e l’ordine di uscita.

L’edizione 2026 è quella dei vent’anni: dal 2007 la manifestazione ha premiato oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 riconoscimenti, assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. L’Arena di Verona è sold out da mesi per entrambe le serate.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO IN DIRETTA

L’ordine di uscita e i premi assegnati vengono aggiunti qui durante la messa in onda.

Music Awards 2026: data, orario e dove vederli

Informazione Dettaglio Evento BYD Music Awards 2026, ventesima edizione Prima serata Venerdì 18 settembre 2026 Seconda serata Sabato 19 settembre 2026 Orario 21:40, dopo Affari tuoi Dove Rai1, in diretta Location Arena di Verona Conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada Radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana Produzione FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time

I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?

La prima serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona su Rai1, come indicato dalla produzione. Quello che accade sul palco arriva quindi in televisione nello stesso momento, premi compresi.

Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della prima serata

L’ordine di uscita non viene diffuso prima della messa in onda. Da stasera questa sezione si riempie mano a mano che gli artisti salgono sul palco, con il brano eseguito e il premio ritirato.

Ecco l’ordine di uscita della prima serata, con l’orario di messa in onda e il brano eseguito. La tabella si aggiorna durante la diretta.

Orario Artista Brano 21:50 Marco Mengoni Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite 22:00 Emma L’amore non mi basta 22:07 Max Pezzali L’universo tranne noi 22:13 Max Pezzali La regina del Celebrità, scelta dal pubblico dell’Arena fra tre canzoni 22:19 Olly con Juli alla chitarra Questa domenica 22:26 Gigi D’Alessio e Alfa Genova e Napoli 22:35 Biagio Antonacci con Juli alla chitarra L’ultima canzone 22:49 Annalisa Medley: Piazza San Marco dal Palco Reale, poi Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista 23:01 Ditonellapiaga Che fastidio! 23:07 Giorgio Panariello Ospite, ritira il premio 23:13 Samurai Jay con Vito Salamanca alla chitarra Ossessione 23:19 Kid Yugi Amelie 23:25 Serena Brancale con Levante e Delia Medley: Anema e core, Al mio paese 23:35 Fulminacci Stupida sfortuna 23:41 Bresh Medley: Da Dio, Serenamente 23:50 Sarah Toscano Met Gala, Match point, Amarcord 23:56 Coez Qualcosa di grande 00:02 Nayt Prima che

I premi della prima serata dei Music Awards 2026

I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono stati assegnati.

Artista Premio Marco Mengoni BYD Music Award Live e Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia Emma BYD Music Award Speciale per il singolo L’amore non mi basta Max Pezzali BYD Music Award Live Diamante Olly BYD Music Award Live Diamante e Premio EarOne, per Questa domenica brano italiano più ascoltato in radio Olly e Juli BYD Music Award per l’album Tutta vita (sempre) Gigi D’Alessio BYD Music Award Live Biagio Antonacci Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita Juli BYD Music Award per l’album Solito cinema, consegnato da Biagio Antonacci Annalisa BYD Music Award per l’album Ma io sono fuoco, per il singolo Esibizionista e BYD Music Award Live Ditonellapiaga BYD Music Award per il singolo Che fastidio! Giorgio Panariello BYD Music Award Live Teatro Samurai Jay BYD Music Award per il singolo Ossessione, con Vito Salamanca, e per l’album Amatore Kid Yugi BYD Music Award per l’album Anche gli eroi muoiono Serena Brancale BYD Music Award per l’album Sacro e per il singolo Al mio paese, con Levante e Delia Fulminacci BYD Music Award per l’album Calcinacci e per il singolo Stupida sfortuna Bresh BYD Music Award per l’album Mediterraneo (dopo il mare) Sarah Toscano BYD Music Award per l’album Met Gala Coez BYD Music Award Live Nayt BYD Music Award per l’album Io individuo

Gli altri artisti attesi nella prima serata

Questa è la lista delle esibizioni annunciate prima della messa in onda, in ordine alfabetico: chi è già salito sul palco sta nella tabella dell’ordine di uscita qui sopra.

Artista Sul palco con Alfa Genova e Napoli, in duetto con Gigi D’Alessio Annalisa Medley: Piazza San Marco, Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista Biagio Antonacci L’ultima canzone Bresh Serenamente, Da Dio Clara Brano non ancora annunciato Coez Qualcosa di grande Delia Brano non ancora annunciato Ditonellapiaga Che fastidio! Emis Killa Phrate Emma L’amore non mi basta Fulminacci Stupida sfortuna Giorgio Panariello Ospite Juli Brano non ancora annunciato Kid Yugi Amelie Levante Brano non ancora annunciato Marco Mengoni Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite con coro gospel Max Pezzali L’universo tranne noi, La regina del celebrità Nayt Prima che Notre Dame de Paris Il cast con Riccardo Cocciante Olly Questa domenica Paky HD Papa V Tu mi piaci, Con te Samurai Jay Ossessione Sarah Toscano Met Gala, Match Point, Amarcord Serena Brancale Anema e core, Al mio paese Tedua Blue

Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Chi sono i 45 artisti sul palco dei Music Awards 2026

Il cast va dai Pooh, sul palco dal 1966, a Samurai Jay, e comprende il cast di Notre Dame de Paris. Gli artisti si dividono fra le due serate: la ripartizione ufficiale arriva sul palco.

Artista Artista Achille Lauro Luchè Alfa Madame Anna Marco Mengoni Annalisa Max Pezzali Biagio Antonacci Modà Clara Nayt Coez Negramaro Delia Notre Dame de Paris Ditonellapiaga Olly Elisa Paky Emis Killa Pooh Emma Riccardo Cocciante Enrico Brignano Sal Da Vinci Fred De Palma Samurai Jay Fulminacci Sarah Toscano Geolier Sayf Gigi D’Alessio Serena Brancale Giorgia Tedua Giorgio Panariello The Kolors Il Volo Tommaso Paradiso Irama Tonypitony Juli Kid Yugi Levante

Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026

I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.

Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.

Il naming partner di questa edizione è BYD, che accompagna le due serate dell’Arena con una flotta dedicata agli ospiti. La manifestazione è prodotta da FriendsTv per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, con Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana come radio ufficiali.

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency