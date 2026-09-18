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BYD Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della prima serata all’Arena di Verona

Venerdì 18 settembre la ventesima edizione apre su Rai1 alle 21:40 dall'Arena di Verona, e questa pagina si aggiorna in diretta.

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sul palco dei Music Awards 2026 all'Arena di Verona
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I BYD Music Awards aprono venerdì 18 settembre 2026 all’Arena di Verona, in diretta su Rai1 dalle 21:40, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Sono 45 gli artisti annunciati sul palco nelle due serate. Questa pagina segue la prima e si aggiorna con la scaletta e l’ordine di uscita.

L’edizione 2026 è quella dei vent’anni: dal 2007 la manifestazione ha premiato oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 riconoscimenti, assegnati sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE. L’Arena di Verona è sold out da mesi per entrambe le serate.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO IN DIRETTA
L’ordine di uscita e i premi assegnati vengono aggiunti qui durante la messa in onda.

Music Awards 2026: data, orario e dove vederli

Informazione Dettaglio
Evento BYD Music Awards 2026, ventesima edizione
Prima serata Venerdì 18 settembre 2026
Seconda serata Sabato 19 settembre 2026
Orario 21:40, dopo Affari tuoi
Dove Rai1, in diretta
Location Arena di Verona
Conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada
Radio ufficiali Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana
Produzione FriendsTv per Rai Direzione Intrattenimento Prime Time

I Music Awards 2026 sono in diretta o registrati?

La prima serata va in onda in diretta dall’Arena di Verona su Rai1, come indicato dalla produzione. Quello che accade sul palco arriva quindi in televisione nello stesso momento, premi compresi.

Music Awards 2026, la scaletta e l’ordine di uscita della prima serata

L’ordine di uscita non viene diffuso prima della messa in onda. Da stasera questa sezione si riempie mano a mano che gli artisti salgono sul palco, con il brano eseguito e il premio ritirato.

Ecco l’ordine di uscita della prima serata, con l’orario di messa in onda e il brano eseguito. La tabella si aggiorna durante la diretta.

Orario Artista Brano
21:50 Marco Mengoni Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite
22:00 Emma L’amore non mi basta
22:07 Max Pezzali L’universo tranne noi
22:13 Max Pezzali La regina del Celebrità, scelta dal pubblico dell’Arena fra tre canzoni
22:19 Olly con Juli alla chitarra Questa domenica
22:26 Gigi D’Alessio e Alfa Genova e Napoli
22:35 Biagio Antonacci con Juli alla chitarra L’ultima canzone
22:49 Annalisa Medley: Piazza San Marco dal Palco Reale, poi Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista
23:01 Ditonellapiaga Che fastidio!
23:07 Giorgio Panariello Ospite, ritira il premio
23:13 Samurai Jay con Vito Salamanca alla chitarra Ossessione
23:19 Kid Yugi Amelie
23:25 Serena Brancale con Levante e Delia Medley: Anema e core, Al mio paese
23:35 Fulminacci Stupida sfortuna
23:41 Bresh Medley: Da Dio, Serenamente
23:50 Sarah Toscano Met Gala, Match point, Amarcord
23:56 Coez Qualcosa di grande
00:02 Nayt Prima che

I premi della prima serata dei Music Awards 2026

I riconoscimenti consegnati sul palco dell’Arena, nell’ordine in cui sono stati assegnati.

Artista Premio
Marco Mengoni BYD Music Award Live e Premio Assoconcerti, consegnato dal presidente Bruno Sconocchia
Emma BYD Music Award Speciale per il singolo L’amore non mi basta
Max Pezzali BYD Music Award Live Diamante
Olly BYD Music Award Live Diamante e Premio EarOne, per Questa domenica brano italiano più ascoltato in radio
Olly e Juli BYD Music Award per l’album Tutta vita (sempre)
Gigi D’Alessio BYD Music Award Live
Biagio Antonacci Premio Speciale SIAE per Se è vero che ci sei, a trent’anni dall’uscita
Juli BYD Music Award per l’album Solito cinema, consegnato da Biagio Antonacci
Annalisa BYD Music Award per l’album Ma io sono fuoco, per il singolo Esibizionista e BYD Music Award Live
Ditonellapiaga BYD Music Award per il singolo Che fastidio!
Giorgio Panariello BYD Music Award Live Teatro
Samurai Jay BYD Music Award per il singolo Ossessione, con Vito Salamanca, e per l’album Amatore
Kid Yugi BYD Music Award per l’album Anche gli eroi muoiono
Serena Brancale BYD Music Award per l’album Sacro e per il singolo Al mio paese, con Levante e Delia
Fulminacci BYD Music Award per l’album Calcinacci e per il singolo Stupida sfortuna
Bresh BYD Music Award per l’album Mediterraneo (dopo il mare)
Sarah Toscano BYD Music Award per l’album Met Gala
Coez BYD Music Award Live
Nayt BYD Music Award per l’album Io individuo

Gli altri artisti attesi nella prima serata

Questa è la lista delle esibizioni annunciate prima della messa in onda, in ordine alfabetico: chi è già salito sul palco sta nella tabella dell’ordine di uscita qui sopra.

Artista Sul palco con
Alfa Genova e Napoli, in duetto con Gigi D’Alessio
Annalisa Medley: Piazza San Marco, Sweet Dreams, Canzone estiva, Esibizionista
Biagio Antonacci L’ultima canzone
Bresh Serenamente, Da Dio
Clara Brano non ancora annunciato
Coez Qualcosa di grande
Delia Brano non ancora annunciato
Ditonellapiaga Che fastidio!
Emis Killa Phrate
Emma L’amore non mi basta
Fulminacci Stupida sfortuna
Giorgio Panariello Ospite
Juli Brano non ancora annunciato
Kid Yugi Amelie
Levante Brano non ancora annunciato
Marco Mengoni Medley: Un’altra storia, Fuoco di paglia, Una canzone triste, Due vite con coro gospel
Max Pezzali L’universo tranne noi, La regina del celebrità
Nayt Prima che
Notre Dame de Paris Il cast con Riccardo Cocciante
Olly Questa domenica
Paky HD
Papa V Tu mi piaci, Con te
Samurai Jay Ossessione
Sarah Toscano Met Gala, Match Point, Amarcord
Serena Brancale Anema e core, Al mio paese
Tedua Blue

Scaletta in aggiornamento. Torna su questa pagina per l’ordine di uscita completo.

Chi sono i 45 artisti sul palco dei Music Awards 2026

Il cast va dai Pooh, sul palco dal 1966, a Samurai Jay, e comprende il cast di Notre Dame de Paris. Gli artisti si dividono fra le due serate: la ripartizione ufficiale arriva sul palco.

Artista Artista
Achille Lauro Luchè
Alfa Madame
Anna Marco Mengoni
Annalisa Max Pezzali
Biagio Antonacci Modà
Clara Nayt
Coez Negramaro
Delia Notre Dame de Paris
Ditonellapiaga Olly
Elisa Paky
Emis Killa Pooh
Emma Riccardo Cocciante
Enrico Brignano Sal Da Vinci
Fred De Palma Samurai Jay
Fulminacci Sarah Toscano
Geolier Sayf
Gigi D’Alessio Serena Brancale
Giorgia Tedua
Giorgio Panariello The Kolors
Il Volo Tommaso Paradiso
Irama Tonypitony
Juli
Kid Yugi
Levante

Quali premi si assegnano ai Music Awards 2026

I riconoscimenti vanno agli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino usciti fra settembre 2025 e settembre 2026.

Ci sono poi i premi per i live: tour ed eventi che hanno superato le 100mila presenze certificate SIAE ricevono l’Oro, le 200mila il Platino, le 300mila il Diamante. Restano infine i Premi Speciali, assegnati ogni anno ai protagonisti di percorsi più lunghi.

Il naming partner di questa edizione è BYD, che accompagna le due serate dell’Arena con una flotta dedicata agli ospiti. La manifestazione è prodotta da FriendsTv per la Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, con Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana come radio ufficiali.

Foto: ufficio stampa Daniele Mignardi Promopressagency

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