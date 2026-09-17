Klem, all’anagrafe Clemente Mezzacapo, è tra i protagonisti della seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2026, in onda stasera, giovedì 17 settembre, su Sky Uno e in streaming su NOW.

Cantautore di Marcianise, in provincia di Caserta, arriva al talent già vincitore del Festival di Castrocaro 2024 e finalista al San Marino Song Contest 2026.

Chi è Klem: da Marcianise al Conservatorio di Salerno

Klem nasce a Marcianise, in provincia di Caserta, il 20 novembre 1998. Studia canto pop al Conservatorio di Salerno, dopo un percorso che comprende anche canto lirico, jazz, pianoforte e danza.

Prima di arrivare al pubblico nazionale, il cantautore campano si divide tra teatro e musical: tra i progetti citati nella sua biografia artistica figura una produzione ispirata a The Rocky Horror Show.

Gli anni della gavetta, prima di Castrocaro

Prima di Castrocaro, Klem partecipa al programma Tra Sogno e Realtà su La5 e ottiene tre sì ai giudici di X Factor Romania.

Negli stessi anni sale sul palco del Roxy Bar di Red Ronnie e apre il festival L’Isola che c’è in Sicilia, accanto a Dolcenera, Eduardo Bennato e Matthew Lee.

La vittoria del Festival di Castrocaro 2024

Il 7 settembre 2024 Klem vince la 66° edizione del Festival di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi con l’inedito Tutta la notte: il brano convince la giuria di qualità, quella tecnica e quella web.

Il successo gli vale anche il Premio Radio Kiss Kiss e il Premio Web Celebrities. L’edizione 2024 del festival è curata da Isola degli Artisti, etichetta con cui Klem pubblica poi Ok Respira.

Il San Marino Song Contest 2026 e le polemiche su “Ok Respira”

Nel marzo 2026 Klem si presenta al San Marino Song Contest con Ok Respira, brano pubblicato ufficialmente il 21 novembre 2025 per Isola degli Artisti, distribuito da ADA Music Italy.

Superate le semifinali, l’artista arriva alla finale del 6 marzo. Poco prima della diretta, alla nostra redazione arrivano segnalazioni secondo cui alcuni estratti di Ok Respira circolerebbero sui social già da giugno 2025, prima della data indicata dal regolamento per la definizione di brano inedito.

Nelle nostre pagelle della finale, la performance di Klem ottiene un 7: uno stile riconosciuto come personale, tra canto, ballo e atmosfere partenopee unite al R’n’B. A vincere la serata è però Senhit, con la partecipazione di Boy George, con Superstar.

Le aperture per Serena Brancale e i palchi del 2026

Klem passa l’estate 2026 come opening act del Sacro Tour di Serena Brancale, una quarantina di date che toccano anche Londra, Madrid e Barcellona, con l’anteprima il 2 luglio a Umbria Jazz.

Il 15 agosto sale anche sul palco del Red Valley Festival di Olbia, nella giornata conclusiva del festival, in scaletta insieme a nomi come Ernia, Annalisa e Sfera Ebbasta, poco prima del debutto discografico del nuovo singolo.

Il nuovo singolo: “Tammurriata nera” dal 2 ottobre

Il 2 ottobre 2026 Klem pubblica per Isola degli Artisti il nuovo singolo Tammurriata nera, terzo brano ufficiale dopo Tutta la notte e Ok Respira.

Il titolo richiama il celebre brano popolare napoletano del 1944: sui social Klem ha già proposto più volte reinterpretazioni di classici della tradizione partenopea, tra cui ‘O Sarracino.

Klem a X Factor 2026

Alle Audizioni Klem si presenta in una formazione inedita a tre, Klem e Napoli Sotterranea: performance ispirata al k-pop e riletture delle proprie origini napoletane, con i brani prodotti da loro.

Portano Me staje appennene a mò di Liberato, con un arrangiamento rifatto e innestato su La cumparsita. Il pubblico si alza in piedi.

Irama apprezza lo studio che c’è dietro, Francesco Gabbani dice che “non c’è nessuno come voi, che io conosca, in Italia”, Jake La Furia chiede se riusciranno a reggere sette puntate con quel livello di lavorazione.

Quattro sì: Klem e Napoli Sotterranea passano alle Audizioni arrivando ai Bootcamp.

Foto: ufficio stampa Klem