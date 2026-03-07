Senhit vince il San Marino Song Contest 2026 con Superstar e rappresenterà il Titano all’Eurovision di Vienna. Sul podio Kelly Joyce e Paolo Belli.

Il San Marino Song Contest 2026 ha il suo vincitore. A trionfare nella finale del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana è stata Senhit con il brano Superstar.
L’artista rappresenterà quindi la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.
La finale del contest, condotta da Simona Ventura, ha visto esibirsi venti artisti tra Big ed emergenti davanti a una giuria tecnica e a una giuria di qualità.
A decretare il vincitore una giuria tecnica composta da:
- Federica Gentile – conduttrice, speaker e attrice
- Roberto Sergio – direttore generale di RTV San Marino
- Maria Andrea Ettore – direttore marketing SIAE
- Massimo Zanotti – direttore d’orchestra
- Beppe D’Onghia – direttore d’orchestra
Presente anche una giuria di qualità composta da Morgan, Red Ronnie e Iva Zanicchi.
San Marino Song Contest 2026: vince Senhit
Al termine della serata la vittoria è andata a Senhit con Superstar, brano presentato con la partecipazione di Boy George, apparso in collegamento olografico durante l’esibizione.
L’artista conquista così il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026.
La classifica finale del San Marino Song Contest 2026
Come avviene anche al Festival di Sanremo, non è stata resa pubblica la classifica completa ma soltanto quella dei primi cinque classificati.
- Senhit feat. Boy George – Superstar
- Kelly Joyce – Oh là là
- Paolo Belli – Bellissima
- Inis Neziri – In my head (pari merito)
- Maya Azucena – My Sin (pari merito)
I premi del San Marino Song Contest 2026
- Premio Ludovico Di Meo della Stampa: Pellegrina Pibigas – Il giorno che
- Premio della giuria di qualità: Dolcenera – My Love
- Premio Dreaming San Marino Song Contest: Maya Azucena – My Sin
- Premio Titano Style: Rosa Chemical – Mammamì
- Premio SIAE: Dolcenera – My Love
Senhit torna all’Eurovision
Per Senhit si tratta di un ritorno all’Eurovision Song Contest. L’artista ha infatti già rappresentato la Repubblica di San Marino nel 2011 con il brano Stand By.
Era stata inoltre scelta dal Titano anche per l’Eurovision Song Contest 2020 con Freaky!, edizione poi cancellata a causa della pandemia.
Nel 2021 Senhit è stata nuovamente scelta come rappresentante di San Marino con Adrenalina, brano realizzato con la partecipazione del rapper americano Flo Rida.
Con la vittoria al San Marino Song Contest 2026, l’artista tornerà quindi sul palco dell’Eurovision, questa volta con Superstar.
I vincitori delle precedenti edizioni
- 2025 – Gabry Ponte – Tutta l’Italia
- 2024 – Megara – 11:11
- 2023 – Piqued Jacks – Like an Animal
- 2022 – Achille Lauro – Stripper