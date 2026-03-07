7 Marzo 2026
di
All Music Italia
Eurovision
Condividi su:
7 Marzo 2026

Senhit vince il San Marino Song Contest 2026 con Superstar e rappresenterà il Titano all’Eurovision di Vienna. Sul podio Kelly Joyce e Paolo Belli.

Con Superstar Senhit conquista il San Marino Song Contest 2026 e torna all’Eurovision dopo le partecipazioni del 2011 e 2021.

Eurovision di All Music Italia
Senhit vincitrice San Marino Song Contest 2026
Condividi su:

Il San Marino Song Contest 2026 ha il suo vincitore. A trionfare nella finale del 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana è stata Senhit con il brano Superstar.

L’artista rappresenterà quindi la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a maggio a Vienna.

La finale del contest, condotta da Simona Ventura, ha visto esibirsi venti artisti tra Big ed emergenti davanti a una giuria tecnica e a una giuria di qualità.

A decretare il vincitore una giuria tecnica composta da:

  • Federica Gentile – conduttrice, speaker e attrice
  • Roberto Sergio – direttore generale di RTV San Marino
  • Maria Andrea Ettore – direttore marketing SIAE
  • Massimo Zanotti – direttore d’orchestra
  • Beppe D’Onghia – direttore d’orchestra

Presente anche una giuria di qualità composta da Morgan, Red Ronnie e Iva Zanicchi.

San Marino Song Contest 2026: vince Senhit

Al termine della serata la vittoria è andata a Senhit con Superstar, brano presentato con la partecipazione di Boy George, apparso in collegamento olografico durante l’esibizione.

L’artista conquista così il diritto di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026.

La classifica finale del San Marino Song Contest 2026

Come avviene anche al Festival di Sanremo, non è stata resa pubblica la classifica completa ma soltanto quella dei primi cinque classificati.

  1. Senhit feat. Boy GeorgeSuperstar
  2. Kelly JoyceOh là là
  3. Paolo BelliBellissima
  4. Inis NeziriIn my head (pari merito)
  5. Maya AzucenaMy Sin (pari merito)

I premi del San Marino Song Contest 2026

  • Premio Ludovico Di Meo della Stampa: Pellegrina Pibigas – Il giorno che
  • Premio della giuria di qualità: Dolcenera – My Love
  • Premio Dreaming San Marino Song Contest: Maya Azucena – My Sin
  • Premio Titano Style: Rosa Chemical – Mammamì
  • Premio SIAE: Dolcenera – My Love

Senhit torna all’Eurovision

Per Senhit si tratta di un ritorno all’Eurovision Song Contest. L’artista ha infatti già rappresentato la Repubblica di San Marino nel 2011 con il brano Stand By.

Era stata inoltre scelta dal Titano anche per l’Eurovision Song Contest 2020 con Freaky!, edizione poi cancellata a causa della pandemia.

Nel 2021 Senhit è stata nuovamente scelta come rappresentante di San Marino con Adrenalina, brano realizzato con la partecipazione del rapper americano Flo Rida.

Con la vittoria al San Marino Song Contest 2026, l’artista tornerà quindi sul palco dell’Eurovision, questa volta con Superstar.

I vincitori delle precedenti edizioni

  • 2025 – Gabry PonteTutta l’Italia
  • 2024 – Megara11:11
  • 2023 – Piqued JacksLike an Animal
  • 2022 – Achille LauroStripper

 

All Music Italia

Articoli più letti

Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 1

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone
Classifica streaming Sanremo Spotify dopo una settimana con Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Fedez Marco Masini 2

Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify
Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026 3

San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo
Patty Pravo Opera nuovo album 2026 4

Patty Pravo, nel nuovo album “Opera” scrivono Sangiorgi, Brancale, Morgan e Bianconi
singolo Vacci piano di Emma e Rkomi 5

Emma e Rkomi – “Vacci piano”: di cosa parla la nuova canzone scritta con Tredici Pietro
studio di Amici di Maria De Filippi durante il pomeridiano 6

Amici, chi va al Serale: le anticipazioni della puntata dell’8 marzo
Sanremo Top su Rai1 con Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2026 7

Sanremo Top torna su Rai1: cos’è e come funziona lo show dopo il Festival
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 8

Eurovision Song Contest 2026: cantanti, date, dove vederlo e come funziona
New Music Friday 6 marzo 2026 pagelle nuovi singoli italiani 9

New Music Friday 6 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Mina, Carolina Bubbico e Senhit
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 10

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni

Cerca su A.M.I.