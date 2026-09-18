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Alvise Salerno
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Pagelle Nuovi Singoli 18 settembre: Ultimo rimandato, Annalisa e Madame promosse, la Golden Song è degli Eugenio in Via di Gioia

Kintsugi di Elisa convince, Casini di Marracash e Guè resta un compitino fatto bene.

Pagelle nuovi singoli 18 settembre 2026: Ultimo, Annalisa e Madame, Cesare Cremonini, Angie e Mina nel collage delle nuove uscite
Pagelle di Alvise Salerno
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 18 settembre 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 18 settembre 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Annalisa e Madame, Angelica, Angie, Benji e Fede, Biagio Antonacci e Sayf, Bambole di Pezza, Mina e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 18 settembre 2026.

Continua

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