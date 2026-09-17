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Chiara Tebaldini
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Giorgio Poi: esce con Senza colori, il nuovo brano scritto per il teatro

Il brano nasce per lo spettacolo di Luca Marinelli ispirato a Le Cosmicomiche di Calvino.

Giorgio Poi con maglione rosso seduto tra le canne, foto per il singolo Senza Colori
News di Chiara Tebaldini
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Giorgio Poi pubblica venerdì 18 settembre, su tutte le piattaforme digitali, Senza Colori, il nuovo singolo scritto per La Cosmicomica vita di Q, lo spettacolo diretto e interpretato da Luca Marinelli e ispirato a Le Cosmicomiche di Italo Calvino. Il brano esce per Bomba Dischi e Sony Music.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Senza Colori di Giorgio Poi

Giorgio Poi ha scritto Senza Colori per il teatro, e fino a oggi il brano era stato eseguito solo da Alissa Jung all’interno dello spettacolo: con l’uscita digitale arriva per la prima volta nella versione cantata dall’artista.

“È una canzone tra due fuochi, nata in questa terra di mezzo tra la sua origine e la sua destinazione. Oggi finge di essere un’entità a sé, ma è una bugia a cui non credere”, racconta Giorgio Poi.

Il pezzo prende il titolo da uno dei racconti della raccolta di Calvino e ne adotta la prospettiva della protagonista femminile: una creatura legata a un mondo primordiale, privo di colori, opposta al protagonista maschile, conquistato dall’arrivo della luce.

Nella canzone questi due modi di vivere la realtà diventano la distanza tra due mondi che non riescono ad appartenersi: “Il mondo che conosco è senza colori / il tuo non è il mio posto, non ci so stare”.

L’analisi verrà completata con il testo integrale, disponibile dal 18 settembre.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Giorgio Poi
  • ▸ Titolo · Senza Colori
  • ▸ Autori · Testo: Giorgio Poi

Testo di Senza Colori di Giorgio Poi

Il testo sarà disponibile da venerdì 18 settembre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.

Foto di Carola Cappellari

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