22 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
22 Dicembre 2025

Giorgio Poi: esce a sorpresa l’EP “Schegge Reworks” con remix internazionali

Il cantautore affida i brani del suo ultimo album a quattro producer d'eccezione.

News di All Music Italia
Ritratto fotografico del cantautore Giorgio Poi per il lancio dell'EP Schegge Reworks.
Condividi su:

Un regalo di Natale inaspettato per i fan che hanno amato l’ultimo progetto discografico di Giorgio Poi. È fuori su tutte le piattaforme digitali Schegge Reworks, il nuovo EP di Giorgio Poi pubblicato per Bomba Dischi / Sony Music.

Per la prima volta nella sua carriera, l’artista sceglie di far reinterpretare la propria musica attraverso il filtro di quattro producer, creando un ponte sonoro tra la scena italiana e quella internazionale dando vita ad una nuova versione del suo Schegge.

la genesi di Schegge Reworks di giorgio poi

L’idea alla base di questo progetto nasce dalla volontà di Giorgio Poi di vedere le proprie creazioni sotto una luce diversa. Non si tratta di semplici remix, ma di vere e proprie riscritture che spaziano tra l’elettronica, il pop ipnagogico e il groove più spinto. Per l’occasione sono stati coinvolti due talenti italiani, Faccianuvola e okgiorgio, e due nomi di rilievo della scena straniera, Contrecouer e Muddy Monk.

Le quattro tracce estratte da Schegge, album che ha dominato le classifiche della critica lo scorso anno, vengono così smontate e rimontate: Giochi di gambe acquisisce una nuova struttura rhythm-oriented grazie a Faccianuvola, mentre Les jeux sont faits si trasforma in una traccia house dal sapore tipicamente french touch nel remix di Contrecouer.

Il viaggio sonoro prosegue con Tutta la terra finisce in mare, che lo svizzero Muddy Monk ha spogliato della sua veste classica per portarla in territori glo-fi. Infine, Nelle tue piscine viene affidata a okgiorgio, capofila della nuova elettronica italiana, che la trasforma in un labirinto downtempo caratterizzato da loop ipnotici di chitarra.

Giorgio Poi Tour 2026: le date nei club

Oltre alla nuova musica, Giorgio Poi ha annunciato il ritorno alla dimensione live per la primavera del 2026. Dopo un’estate di grandi successi e numerosi sold out, il cantautore porterà nei principali club italiani uno spettacolo completamente rinnovato. Sul palco sarà accompagnato dai suoi storici musicisti: Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.

Di seguito il calendario completo dei concerti organizzati da DNA concerti:

  • 12 febbraio: Parigi – La Cigale
  • 08 marzo: Milano – Alcatraz
  • 10 marzo: Torino – Milk
  • 11 marzo: Padova – Hall
  • 12 marzo: Bologna – Estragon
  • 14 marzo: Roma – Atlantico
  • 15 marzo: Napoli – Duel

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle Nuovi singoli 19 dicembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 19 dicembre: habemus singolo di Sanremo dei Jalisse, il ritorno di Mr Rain e la carica degli emergenti
Capodanno Rai 2025 2026 a Catanzaro con Marco Liorni alla guida de L’anno che verrà 2

Il Capodanno 2025/2026 di Rai 1 a Catanzaro: “L’anno che verrà” punta su un cast molto sanremese
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 4

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Logo di X Factor 19, analisi degli inediti su Spotify a un mese dall’uscita 5

X Factor 19: come stanno andando gli inediti su Spotify a un mese dall’uscita
Caterina Lumina approda ad Amici 25 con "Rose e Rovi" 6

Caterina Lumina entra ad Amici 25 con "Rose e Rovi". La sua storia: dalla Spagna alla collaborazione con heysimo
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 8

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Bianca Atzei e MODÀ collaborano nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo 9

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con “Ti amo ma non posso dirlo”, il singolo a sorpresa che chiude il 2025
Amici 25 pagelle tredicesima puntata 21 dicembre 10

Amici 2025, le pagelle della tredicesima puntata: l'emozione ha finalmente la voce di Valentina

Cerca su A.M.I.