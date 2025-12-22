Giorgio Poi: esce a sorpresa l’EP “Schegge Reworks” con remix internazionali

Un regalo di Natale inaspettato per i fan che hanno amato l’ultimo progetto discografico di Giorgio Poi. È fuori su tutte le piattaforme digitali Schegge Reworks, il nuovo EP di Giorgio Poi pubblicato per Bomba Dischi / Sony Music.

Per la prima volta nella sua carriera, l’artista sceglie di far reinterpretare la propria musica attraverso il filtro di quattro producer, creando un ponte sonoro tra la scena italiana e quella internazionale dando vita ad una nuova versione del suo Schegge.

la genesi di Schegge Reworks di giorgio poi

L’idea alla base di questo progetto nasce dalla volontà di Giorgio Poi di vedere le proprie creazioni sotto una luce diversa. Non si tratta di semplici remix, ma di vere e proprie riscritture che spaziano tra l’elettronica, il pop ipnagogico e il groove più spinto. Per l’occasione sono stati coinvolti due talenti italiani, Faccianuvola e okgiorgio, e due nomi di rilievo della scena straniera, Contrecouer e Muddy Monk.

Le quattro tracce estratte da Schegge, album che ha dominato le classifiche della critica lo scorso anno, vengono così smontate e rimontate: Giochi di gambe acquisisce una nuova struttura rhythm-oriented grazie a Faccianuvola, mentre Les jeux sont faits si trasforma in una traccia house dal sapore tipicamente french touch nel remix di Contrecouer.

Il viaggio sonoro prosegue con Tutta la terra finisce in mare, che lo svizzero Muddy Monk ha spogliato della sua veste classica per portarla in territori glo-fi. Infine, Nelle tue piscine viene affidata a okgiorgio, capofila della nuova elettronica italiana, che la trasforma in un labirinto downtempo caratterizzato da loop ipnotici di chitarra.

Giorgio Poi Tour 2026: le date nei club

Oltre alla nuova musica, Giorgio Poi ha annunciato il ritorno alla dimensione live per la primavera del 2026. Dopo un’estate di grandi successi e numerosi sold out, il cantautore porterà nei principali club italiani uno spettacolo completamente rinnovato. Sul palco sarà accompagnato dai suoi storici musicisti: Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.

Di seguito il calendario completo dei concerti organizzati da DNA concerti:

12 febbraio: Parigi – La Cigale

08 marzo: Milano – Alcatraz

10 marzo: Torino – Milk

11 marzo: Padova – Hall

12 marzo: Bologna – Estragon

14 marzo: Roma – Atlantico

15 marzo: Napoli – Duel

