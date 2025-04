Giorgio Poi raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione nel nuovo album “Schegge”

A tre anni di distanza da Gommapiuma, Giorgio Poi torna con Schegge (Bomba Dischi / Sony Music), un disco nato da una fase di trasformazione profonda, che raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione tanto poetica quanto visionaria.

Scritto tra il dicembre 2022 e l’ottobre 2024, l’album – che vedrà la luce venerdì 2 maggio – è un vero e proprio manifesto della sensibilità artistica di Giorgio Poi, che ha suonato tutti gli strumenti presenti nel disco, curandone ogni singolo dettaglio sonoro con l’amichevole supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix.

E se i suoi esordi lo avevano imposto come una delle voci più originali della scena contemporanea, Schegge lo consacrerà definitivamente, con una scrittura che si fa ancora più nitida e cinematografica.

Ogni brano è infatti un’istantanea precisa; un piccolo quadro surreale e poetico, punteggiato da ironia e freddure fulminanti; una tappa di un viaggio con dettagli che sembrano rubati a un sogno a occhi aperti, trasformando l’instabilità in movimento, la ricerca in libertà:

“Mi piace sentirmi esploso, sprigionato, sparato via insieme a tutto e a tutti. Una scheggia fra altre infinite schegge”.

Ma… Cosa accade dopo un’esplosione? Schegge, scintille, pezzi sparsi che cercano un senso nel caos. L’energia si disperde, le particelle si separano. Poi, qualcosa di nuovo prende forma. È il principio del Big Bang: dalla frattura nasce l’armonia; dopo la rottura tutto tenderà a ricomporsi.

GIORGIO, “SCHEGGE”

L’album è frutto di un periodo di grande ispirazione, che ha rafforzato ulteriormente il legame dell’artista con la musica, compagna di lunghe passeggiate nella Città Eterna: un rapporto nutrito da ascolti intensi e variegati, che spaziano dalla musica strumentale a quella ambient, dalla musica classica alle colonne sonore.

Nello specifico, Schegge si muove tra esplosioni e sospensioni, suoni avvolgenti e immagini delicate, che si intrecciano a frasi affilate. Ed ecco che le parole raccontano storie di attese e distanze, di scelte inevitabili e ritorni impossibili.

Così, tra ironia e malinconia, il candore delle immagini quotidiane si incrina, rivelando ciò che si nasconde sotto la superficie, come uno strato di vernice troppo sottile per nascondere le macchie su una parete o cancellarne l’anima di amianto.

“SCHEGGE”: LA TRACKLIST

Giochi di gambe Nelle tue piscine Uomini contro insetti Non c’è vita sopra i 3000 kelvin Les jeux sont faits Schegge Tutta la terra finisce in mare Un aggettivo, un verbo, una parola Delle barche e i transatlantici

GIORGIO POI: LE DATE DEL TOUR

Il 9 maggio partirà da Berlino il tour europeo di Giorgio Poi, che approderà in Italia il 24 maggio, in occasione del MI AMI.

Ad accompagnarlo sul palco, come sempre, ci saranno: Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.

TOUR EUROPEO

9 Maggio – BERLINO , Lido

, Lido 11 Maggio – BRUXELLES , Pilar

, Pilar 12 Maggio – PARIGI , La Bellevilloise

, La Bellevilloise 13 Maggio – LONDRA, O2 Academy Islington

TOUR ITALIANO

24 Maggio – MILANO , MI AMI

, MI AMI 6 Giugno – LUCCA , WØM Festival

, WØM Festival 13 Giugno – ROMA , Forte Antenne (SOLD OUT)

, Forte Antenne (SOLD OUT) 14 Giugno – ARSITA (TE) , Dlen Dlen Festival

, Dlen Dlen Festival 15 Giugno – CASERTA , Parco Maria Carolina

, Parco Maria Carolina 22 Giugno – IVREA (TO) , Apolide Festival

, Apolide Festival 4 Luglio – SOLIERA (MO) , Arti Vive

, Arti Vive 9 Luglio – AREZZO , Men/Go Music Fest

, Men/Go Music Fest 18 Luglio – SARROCH (CA) , Sa Rock

, Sa Rock 24 Luglio – CORIGLIANO D’OTRANTO , SEI Festival

, SEI Festival 1° Agosto – MOGLIANO VENETO (TV) , Summer Nite Love Festival

, Summer Nite Love Festival 23 Agosto – CUNEO , NUoVO Festival

, NUoVO Festival 13 Settembre – BOLOGNA, GoGoBo

Foto di copertina a cura di Ilaria Magliocchetti Lombi