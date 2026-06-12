Giorgio Poi torna in tour con Les Jeux Sont Faits, una serie di concerti che attraverserà l’Italia e l’Europa per tutta l’estate 2026. Dopo il sold out del tour autunnale nei club, il cantautore porterà sul palco i brani del suo ultimo album Schegge insieme al repertorio costruito negli anni tra Italia, Francia e altri Paesi europei.

Il calendario comprende date nei principali festival estivi e alcuni appuntamenti speciali in cui sarà accompagnato da un quartetto d’archi. I biglietti sono disponibili sui circuiti ufficiali.

Giorgio Poi concerti 2026: date del tour

Data Location Città 31 maggio 2026 Meeting del Mare Marina di Camerota (SA) 12 giugno 2026 Il Rock è Tratto Savignano sul Rubicone (FC) 13 giugno 2026 Artico Festival Bra (CN) 19 giugno 2026 Les Nuits de Fourvière Lyon (FR) 20 giugno 2026 Live in Chiostri * Reggio Emilia 21 giugno 2026 Oltre Festival Bologna 4 luglio 2026 Beatfull Festival * Palermo 11 luglio 2026 Gaeta Jazz Festival * Gaeta (LT) 12 luglio 2026 Montreux Jazz Festival Montreux (CH) 14 luglio 2026 Les Georges Festival Fribourg (CH) 17 luglio 2026 Lunaria * Recanati (MC) 18 luglio 2026 Cortona On The Move * Cortona (AR) 23 luglio 2026 Luzern Live Luzern (CH) 24 luglio 2026 Scène Ella Fitzgerald Genève (CH) 26 luglio 2026 Midi Festival Hyères (FR) 31 luglio 2026 Viva! Festival Locorotondo (BA) 2 agosto 2026 Be Alternative Festival * Camigliatello Silano (CS) 6 agosto 2026 Mosaico Festival Piazza Armerina (EN) 22 agosto 2026 Transumare Fest * Roseto degli Abruzzi (TE) 28 agosto 2026 Beat Festival Empoli (FI) 30 agosto 2026 Selvatico Avellino 4 settembre 2026 Anfiteatro del Venda * Galzignano Terme (PD) 6 settembre 2026 Dolina del VX Bersaglieri * Ronchi dei Legionari (GO)

* date con quartetto d’archi

Il nuovo tour di Giorgio Poi

La tournée arriva dopo l’uscita di Schegge, album pubblicato a maggio da Bomba Dischi. Il disco raccoglie nove brani scritti durante un periodo di cambiamento personale e artistico e rappresenta il ritorno discografico del cantautore a tre anni dal precedente lavoro in studio.

Accanto alle date full band, alcune tappe avranno una veste diversa grazie alla presenza di un quartetto d’archi che accompagnerà l’artista in contesti più raccolti.

Il percorso di Giorgio Poi

Negli ultimi anni Giorgio Poi si è affermato come una delle voci più riconoscibili del cantautorato italiano contemporaneo. Oltre alla carriera solista, ha collaborato come autore e produttore con diversi artisti della scena indipendente e pop.

Nel dicembre 2025 è uscito anche l’EP Schegge Reworks, progetto che ha affidato alcuni brani dell’album a producer diversi, ampliandone ulteriormente le sonorità.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Les Jeux Sont Faits sono disponibili sui circuiti di vendita abituali. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito di DNA Concerti.

Foto: jack Maffia

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