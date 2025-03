Giorgio Poi raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione nel nuovo album “Schegge”

A tre anni di distanza da Gommapiuma, Giorgio Poi torna con nuova musica e presenta il nuovo album Schegge, in uscita il prossimo 2 maggio per Bomba Dischi / Sony Music.

Anticipato dal singolo Uomini Contro Insetti, il disco raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in una narrazione poetica e visionaria, nonché in un suono stratificato, che oscilla tra melodie che risuonano in testa fin dal primo ascolto, delicate ballad, sonorità ricercate e quell’inconfondibile sensibilità che da sempre contraddistingue il cantautore.

GIORGIO POI, “SCHEGGE”

Interamente scritto, suonato e prodotto da Giorgio tra dicembre 2022 e ottobre 2024, Schegge è stato registrato a Roma – la sua città, dove è tornato a vivere dopo 17 anni di assenza – con la supervisione di Laurent Brancowitz dei Phoenix, grandi estimatori dalla musica del cantautore romano e punta di diamante del panorama francese degli ultimi decenni.

All’interno del disco troviamo nove brani o, meglio ancora, nove piccoli quadri surreali e poetici, punteggiati da ironia e freddure fulminanti. Schegge si trasforma così in un viaggio attraverso scenari dal realismo magico, con dettagli che sembrano rubati a un sogno a occhi aperti, trasformando l’instabilità in movimento, la ricerca in libertà:

“Mi piace sentirmi esploso, sprigionato, sparato via insieme a tutto e a tutti: una scheggia fra altre infinite schegge”.

GIORGIO POI, “SCHEGGE”: LA TRACKLIST

Giochi di gambe Nelle tue piscine Uomini contro insetti Non c’è vita sopra i 3000 kelvin Les jeux sont faits Schegge Tutta la terra finisce in mare Un aggettivo, un verbo, una parola Delle barche e i transatlantici

GIORGIO POI: LE DATE DEL TOUR

TOUR EUROPEO

9 Maggio – BERLINO

11 Maggio – BRUXELLES

12 Maggio – PARIGI

12 Maggio – LONDRA

TOUR ITALIANO

24 Maggio – MILANO, MI AMI

6 Giugno – LUCCA, WØM Festival

13 Giugno – ROMA, Forte Antenne

14 Giugno – ARSITA (TE), Dlen Dlen Festival

15 Giugno – CASERTA, Parco Maria Carolina

20 Giugno – IVREA (TO), Apolide Festival

4 Luglio – SOLIERA (MO), Arti Vive

9 Luglio – AREZZO, Men/Go Music Fest

18 Luglio – SARROCH (CA), Sa Rock

24 Luglio – CORIGLIANO D’OTRANTO, SEI Festival

1° Agosto – MOGLIANO VENETO (TV), Summer Nite Love Festival

23 Agosto – CUNEO, NUoVO Festival

13 Settembre – BOLOGNA, GoGoBo

Ad accompagnare Giorgio Poi sul palco ci saranno, come sempre, Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria, Benjamin Ventura alle tastiere.

Info e prevendite su dnaconcerti.com

Foto di copertina a cura di Ilaria Magliocchetti Lombi