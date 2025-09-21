21 Settembre 2025
di
Alessandro Genovese
21 Settembre 2025

Giorgio Poi svela le date del tour 2026 nei teatri italiani

La data zero sarà a febbraio a Parigi.

Giorgio Poi svela le date del tour 2026 nei grandi club italiani. L’annuncio arriva dopo un’estate ricca di soddisfazioni e sold out che lo ha visto suonare per oltre 30 date. L’artista ha suonato nei festival più prestigiosi di tutta Italia e in alcuni dei club più importanti d’Europa, davanti a platee stracolme e appassionate.

Tour nei club italiani

La location ed il set saranno completamente nuovi e diversi, Giorgio Poi proporrà alcune tra le canzoni più amate del suo repertorio inclusi anche alcuni brani che non vengono suonati dal vivo da tempo. Non potranno mancare, inoltre, i pezzi dell’ultimo album Schegge, pubblicato a maggio 2025 per Bomba Dischi / Sony Music Italy.

Giorgio Poi condividerà il palco come sempre con i fidati Matteo Domenichelli al basso, Francesco Aprili alla batteria e Benjamin Ventura alle tastiere.

Il tour è organizzato da DNA concerti e partirà l’8 marzo dall’Alcatraz di Milano e prosegue a Torino, Padova, Bologna, Roma e chiuderà il 15 al Duel di Napoli.

La data zero che anticiperà le date italiane è il 12 febbraio per una nuova data a Parigi nello storico club La Cigale.

Giorgio Poi – date del Tour

8 marzo 2026 – Milano Alcatraz
10 marzo 2026 – Torino Milk
11 marzo 2026 – Padova Hall
12 marzo 2026 – Bologna Estragon
14 marzo 2026 – Roma Atlantico
15 marzo 2026 – Napoli Duel

Immagine di copertina di Magliocchetti

