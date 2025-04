Amici 24, cos’è successo durante la quarta puntata del Serale del 12 aprile e… chi è stato eliminato?

Amici 24: cos’è successo e chi è stato eliminato durante la quarta puntata del Serale, in onda il 12 aprile 2025 su Canale 5?

Questa sera, sabato 12 aprile 2025, Maria De Filippi torna ad essere la Queen indiscussa del sabato sera e – con al proprio fianco Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – dà il via alla quarta puntata Serale di Amici che, proprio come la scorsa settimana, vedrà soltanto un allievo abbandonare definitivamente la scuola.

Tra i candidati alla vittoria, invece, i bookmaker continuano a dare per favorito Nicolò Filippucci, tallonato da Alessia Pecchia, Francesco Fasano e Antonia Nocca, mentre Francesca Bosco e Chiamamifaro chiudono la classifica.

Ma, tornando a questo quarto appuntamento con il Serale di Amici di Maria De Filippi, questa sera – come di consueto – non si sfideranno tra di loro soltanto i cantanti e i ballerini, ma anche i prof di canto e ballo, che si metteranno nuovamente in gioco con un guanto di sfida, che la scorsa settimana ha visto trionfare Anna Pettinelli.

Ma le sorprese non finiscono qui! Questa settimana Maria De Filippi ha infatti chiamato in qualità di ospiti Franco126 e Sangiovanni, che si sono esibiti rispettivamente sulle note di Nottetempo feat Giorgio Poi e Luci allo xeno (QUI un nostro approfondimento sul brano).

A stemperare la tensione torneranno invece, per la seconda puntata consecutiva, i PanPers.

Cliccate in basso su “continua” per scoprire cos’è successo e chi è l’eliminato della quarta puntata del Serale di Amici 24!