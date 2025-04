Sangiovanni svela la data d’uscita del nuovo singolo “Luci Allo Xeno”

Sangiovanni, Luci Allo Xeno: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutti i digital store da mercoledì 9 aprile e in rotazione radiofonica da venerdì 11 aprile, Luci Allo Xeno (Sugar Music) è il nuovo e attesissimo singolo di Sangiovanni, che lo ha presentato in anteprima assoluta ai fan durante una live session a Roma.

Scritto dallo stesso Sangiovanni insieme ad Alessandro La Cava, composto da Stefano Tognini e Davide Grigolo e prodotto da zef e zazu, il brano è un racconto introspettivo dalle sonorità elettro-pop e dance, in cui Sangiovanni riflette sulla strada percorsa fino ad oggi e su quella che, invece, ha ancora davanti a sé.

SANGIOVANNI, “LUCI ALLO XENO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano racconta il conflitto interiore di chi si muove tra smarrimento e ricerca di una guida.

Le luci allo xeno simboleggiano quella fonte luminosa capace di adattare la sua intensità alle condizioni della strada.

Senza questa luce, il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato diventa incerto e gli ostacoli insormontabili.

Ma le vere protagoniste dell’inciso sono la paranoia e l’inquietudine, che vengono però qui contrastate dalle immagini dell’alba e dalla luce allo xeno, che illumina il percorso e permette di affrontare la notte.

L’uscire per strada diventa dunque un simbolo di cambiamento, un tentativo di vedere con più chiarezza e comprendere meglio se stessi.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Luci Allo Xeno sarà disponibile a partire da mercoledì 9 aprile.