Il ritorno di Sangiovanni: “Adesso sto meglio. Posso tornare a fare musica”

Dopo 13 mesi di assenza, Sangiovanni rompe il silenzio e con un video pubblicato sui social annuncia il tanto atteso ritorno in studio.

“Ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo. Sto molto meglio. Sono tornato in studio a scrivere, a cantare… Che dire? Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, ma anche per tutto l’affetto che ho ricevuto. È stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Mi mancate veramente tanto”.

Parole colme di gratitudine, che Sangiovanni estende anche ad alcuni colleghi e addetti ai lavori: “Grazie anche a tutti gli artisti e a tutte le persone del mondo dello spettacolo che mi hanno aiutato in questo periodo, anche solo con un messaggio. Per me ha significato molto”.

Poi, arriva il tanto atteso annuncio: “Direi che siamo pronti per tornare a fare musica, a divertirci e a stare bene insieme. Ci vediamo presto”.

SANGIOVANNI: il ritorno IN STUDIO

Era il 15 febbraio 2024 quando, dopo una settimana sanremese alquanto complicata, Sangiovanni affidava a un lungo post su Instagram quella che potremmo definire a tutti gli effetti una dolorosa confessione (ne abbiamo parlato qui):

“Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte, bisogna avere il coraggio di fermarsi ed io sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo.

L’uscita del mio album ‘privacy‘ e il concerto al Forum di Assago del 5 ottobre sono rimandati.

Voglio precisare che non sto mollando. Credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma, allo stesso tempo, in questo momento non ho le energie fisiche e mentali per portarlo avanti.

Continuerò a scrivere e a stare in studio, perché fa parte del mio benessere, e – nel mentre – inizierò a dedicare del tempo a me stesso, per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima”.

Adesso non resta dunque che chiedersi se Sangiovanni sia effettivamente tornato a lavorare a privacy o se quel disco sia al momento destinato a rimanere chiuso dentro un cassetto per dare spazio a nuove idee e nuove canzoni.