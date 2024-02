Sangiovanni rimanda album e il live al Forum: “Non sto bene…”. I messaggi di sostegno di Madame e dei colleghi

Sangiovanni rallenta, non decide di abbandonare la musica come lui stesso scrive nel suo post su Instagram ma non se la sente di affrontare l’uscita del disco annunciato Privacy e la data di ottobre al forum di Assago. Tutto rimborsato.

Ecco il messaggio completo pubblicato dal giovane cantautore sui social:

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è.

a scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto preacquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie. ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie.“

Sangiovanni ci ha tenuto a rassicurare i fan. Anche se a data da destinarsi, il suo è solo un arrivederci…

“Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima.

vi voglio bene”

Sangiovanni e il momentaneo ritiro. Le reazioni dei colleghi.

Nel mondo dello spettacolo, dove il successo può arrivare improvvisamente e travolgerti, prendere una pausa per occuparsi della propria salute mentale può essere un atto di grande coraggio. Sangiovanni, ha avuto coraggio di comunicare a tutti quello che gli sta accadendo.

Durante il Festival di Sanremo, Sangiovanni sembrava afflitto da un senso di malessere che non ha nascosto né durante le esibizioni né durante le conferenze stampa. Forse il successo, arrivato forse troppo in fretta, ha messo a dura prova il giovane artista, che ha confessato di sentirsi in un momento di spaesamento.

Mi sono riempito di tantissime cose… sono passato dal banco di scuola al banco di Amici dall’oggi al domani.

Non si tratta di un addio alla musica, ma piuttosto di un momento di introspezione e cura personale. Tutto è rimandato a una data da destinarsi, poiché l’artista sente di non essere in grado di mantenere gli impegni con il suo pubblico nel modo che vorrebbe.

La reazione del pubblico e della stampa è stato di piena comprensione, ha ricevuto messaggi di sostegno da tutti i suoi colleghi a partire dalla sua grande amica Madame (con cui sogna di fare un duetto) a Francesca Michielin, Alessandra Amoroso, Mew (che di recente ha affrontato un problema simile) e molti altri. Tra i tanti commenti anche quello di Serenis, centro medico online per il benessere mentale che offre percorsi di psicoterapia, psichiatria, supporto psicologico online con oltre 1200 professionisti in tutta Italia,che quest’anno è stato presente anche a X Factor.

Filippo Sugar, a capo della casa discografica di Sangiovanni, la Sugar Music, ha elogiato la decisione del ragazzo di prendersi cura di sé stesso e ha promesso il suo sostegno incondizionato nel cammino che ha deciso di intraprendere.