Sangiovanni annuncia “Privacy” il disco della maturazione tra passione e divertimento (e con una copertina che farà discutere)

Dopo aver ottenuto la certificazione FIMI per l’ottavo disco di platino di “malibu“, risultato che stabilisce un record in Italia (vedi qui) e in attesa di rivederlo sul palco del Festival di Sanremo con “Finiscimi“, Sangiovanni annuncia l’uscita del suo terzo progetto discografico, “Privacy“.

Dal 2020, anno della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ad oggi il cantautore ha pubblicato un EP, “Sangiovanni” (triplo disco di platino) e un album, “Cadere volare” (disco di platino).

Un successo che lo ha portato ad ottenere certificazioni anche in Svizzera e in Spagna diventando il primo artista lanciato da Amici a conquistare certificazioni fuori dall’Italia.

In particolar modo in Spagna “Mariposas” feat. Aitana, versione in spagnolo di “Farfalle“, ha conquistato il Premio Odeón per la “Migliore canzone internazionale”, ha ottenuto il sesto disco di platino e il numero uno in radio. I due artisti tra l’altro si esibiranno per la prima volta in coppia in Italia nella serata delle cover a Sanremo 2024.

Sangiovanni, Privacy il nuovo album

Il nuovo album di Sangiovani si intitola “Privacy” ed uscirà l’1 marzo 2024 per Sugar.

Il disco sarà disponibile in digitale e in formato cd e conterrà brani inediti, il pezzo di Sanremo e il singolo lanciato nelle scorse settimane, “Americana“.

Il nuovo progetto è nato a Los Angeles, dove sangiovanni ha lavorato con alcuni dei più rilevanti produttori americani, collaboratori di Miley Cyrus, Travis Scott e Tate Mc Rae. Il disco avrà un sound di matrice californiana e racconterà per la prima volta in musica la privacy del cantautore.

Attraverso le canzoni di “Privacy” infatti Sangio apre le porte sulla sua intimità, farsi conoscere da vicino. Maturità, sensualità, ferite, errori, passione, divertimento, sesso.

La copertina dell’album, non postata dall’artista su Instagram per evitare un blocco, ritrae come si può vedere qui a seguire, una ragazza completamente nuda sdraiata su di un letto per vederla e per il link al pre-order cliccate in basso su continua.