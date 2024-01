Mew rompe il silenzio: “La salute mentale è una priorità. Non esiste solo l’ambizione”

Dopo quasi due settimane dall’uscita a sorpresa dalla scuola di Amici 23, Mew rompe il silenzio, smentendo quanto ipotizzato sul web riguardo una possibile gravidanza e condividendo con i tanti fan un momento tanto delicato quanto doloroso della sua vita.

In un video pubblicato sui propri canali social la cantautrice ha infatti ammesso di essere stata “costretta” ad abbandonare il programma a causa dei “pensieri oscuri” che già in passato avevano fatto capolino nella sua vita e che nelle ultime settimane erano tornati sempre più forti, tanto da farla dubitare persino di se stessa.

“La salute mentale, per chi ne soffre come me da tanti anni, è una priorità. Chi ne soffre sa quanto, in certi momenti, sia difficile rimanere lontani dai propri cari. Purtroppo, la depressione salta fuori anche nei momenti migliori. In questo caso, nel momento più bello della mia vita. E si prende la fame e le energie. Io avevo smesso di mangiare. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita. Ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare e che è importante parlarne.

Sono entrata da nessuno nella scuola e ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come superarli. Per questo, ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera, soprattutto con me stessa, e ascoltare sia il mio corpo che la mia mente, per continuare ad affrontare questo percorso senza indossare maschere. Non avrebbe senso”.

Parole tanto forti quanto necessarie quelle della giovane cantautrice, che non ha avuto paura di mostrarsi anche fragile e con coraggio ha chiesto aiuto, per poi dare un piccolo ma importantissimo consiglio a tutti coloro che la seguono: “Abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%. I vostri dolori non sono condanne e non esiste solo l’ambizione”.

Lei, dal canto suo, trasformerà i suoi dolori in musica e la sua voce continuerà a salvarla, passo dopo passo.

amici 23: mew rompe il silenzio

Nel video Mew ha parlato anche del suo percorso all’interno della scuola di Amici e del rapporto speciale con Maria De Filippi:

“Il percorso ad Amici è tanto bello quanto impegnativo. Ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici per me è stata una salvezza. Mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici, penso a Maria, che è una donna incredibile, che mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento. Lei mi ha sempre dato l’appoggio di cui avevo bisogno e, soprattutto, mi ha capita”.

A capirla e a sostenerla c’è poi stata anche un’altra persona, Matthew, che ha abbandonato insieme a lei la scuola: “Conoscere Matthew è stato bellissimo. Lui mi ha aiutata tantissimo. L’amore che abbiamo è qualcosa di talmente vero che mi travolge, ma non così tanto da rimanere incinta“.