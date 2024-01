Amici 23, annuncio shock: Mew e Matthew lasciano il programma

Al termine della puntata del daytime andata in onda oggi, martedì 9 gennaio, è apparsa una comunicazione ufficiale da parte della produzione del programma, che riportava il seguente messaggio: “Per motivi personali Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici 23“.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli. Tante, invece, le ipotesi che si stanno diffondendo sul web, tra le quali quelle di una possibile gravidanza, che avrebbe portato i due ragazzi a decidere di abbandonare la scuola di Amici.

C’è poi chi sostiene che Mew abbia lasciato il talent per amore. Negli scorsi giorni Matthew aveva infatti manifestato il desiderio di andar via ma, in quell’occasione, era stata proprio Mew a convincerlo a restare, ricordandogli il motivo per cui aveva deciso di partecipare ai casting: “È questo che vuoi fare nella vita? Te lo dico io… sì. Se non ci credessi in questa cosa, non staresti così”.

Amici 23, Mew e Matthew lasciano il programma

Ancor prima dell’ufficializzazione della loro uscita, Mew e Matthew sono stati avvistati insieme sia all’esterno degli studi Elios che in stazione Tiburtina, a Roma, mentre si accingevano a salire a bordo di un taxi. A partire da quel momento sono state tante le ipotesi fatte, ma ciò che resta è solo una grande amarezza.

Mew era infatti una delle grandi favorite per la vittoria del programma. Non resta dunque che fare un grandissimo in bocca al lupo ad entrambi, in attesa di ulteriori chiarimenti – se mai arriveranno – da parte della produzione del programma.