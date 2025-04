Sangiovanni torna dopo il buio e presenta il nuovo singolo a Che Tempo Che Fa “Ero esausto, triste e affaticato”

Sangiovanni a Che tempo che fa presenta il nuovo singolo, Luci allo Xeno.

Dopo il silenzio seguito alla partecipazione a Sanremo 2024, Sangiovanni è tornato a parlare e a cantare. Lo ha fatto in televisione, durante l’attesa intervista con Fabio Fazio, e presentando il nuovo singolo Luci allo Xeno.

L’artista, che nel 2024 subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Finiscimi, aveva annullato l’uscita del nuovo disco e il tour annunciando il proprio ritiro momentaneo dalle scene per motivi personali (vedi qui), ha scelto di raccontarsi in profondità, svelando cosa ha attraversato e come, da quell’oscurità, sia nato proprio il nuovo singolo presentato in TV.

Sangiovanni, l’intervista a Che Tempo Che Fa

Quando Fazio gli ha chiesto quanti anni avesse quando ha cominciato, la risposta di Sangiovanni ha immediatamente dato il tono all’intervista:

“Quando ho iniziato avevo 17 anni. Ma ragazzi, non ti rendi conto? Sono ancora piccolo, molto piccolo. Insomma, è un’avventura impegnativa cominciare a 17 anni e avere successo.”

Un successo arrivato troppo in fretta, da Amici al singolo Malibù fino al successo in Spagna con Farfalle e i duetti, da Madame a Mr. Rain, da Aitana a Gianni Morandi. Tanto in fretta che ha finito per travolgerlo prima ancora che potesse davvero capirne il peso. Da lì, dopo Sanremo 2024, è arrivato un momento buio che lo ha costretto a fermarsi. Ma da quello stop è nata nuova musica, e nuova consapevolezza.

“Luci allo xeno uscirà il 9 aprile in digitale e l’11 aprile in rotazione radiofonica. Questo pezzo è il primo che ho scritto quando sono tornato in studio. Racconta il desiderio di tornare a divertirsi alla luce. Non lo facevo da tanto. E spero che faccia divertire anche le persone. Volevo che fosse un pezzo positivo da ballare.”

Un messaggio di luce, insomma. Un’uscita simbolica da una fase difficile, vissuta senza filtri e con la consapevolezza di chi ha imparato a conoscersi meglio, come racconta rispondendo con sincerità alle domande di Fazio.

“Penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone. A un certo punto della vita si arriva in un momento in cui magari ti senti affaticato, ti senti triste, magari non hai più le stesse energie per portare avanti quello che stai facendo. E ho avuto il bisogno di prendermi del tempo per me. Tutto era diventato pesante, faticoso… non riuscivo più proprio ad avere le energie, non riuscivo più neanche a riconoscere la mia identità avevo bisogno di prendere in mano un po’ la mia vita, di fare le cose normali…”

Tra le cose che ha fatto per ritrovare equilibrio, anche piccoli gesti di normalità, come prendere la patente:

“Ho fatto la patente che non l’avevo ancora fatta. Ho studiato tutte le sere.”

Un sorriso nel racconto, ma anche la volontà di usare la propria esperienza per dare forza a chi vive momenti simili:

“Il malessere a cui facevo riferimento è un malessere che bisogna affrontare imparando a conoscere se stessi. Penso che non sia solo un problema di noi giovani, credo che ci sentiamo tutti così ad un certo punto”

nuovo singolo e nuovo album

Parole potenti, che Fazio stesso ha sottolineato come importanti e da esempio per molti. E la musica, come sempre, si rivela uno strumento salvifico.

“La musica mi è stata vicina, mi ha aiutato tanto a superare questo momento di difficoltà. Ognuno ha bisogno di uno sfogo: la musica, un amico, la terapia. Io ho fatto un percorso e lo sto ancora facendo. Perché non ci si ferma mai nel conoscere se stessi. È importante avere sensibilità ed empatia nei confronti di tutti, tutti viviamo dei momenti duri quindi se impariamo ad essere tutti un po’ più sensibili aiuterebbe molto“

Infine, Sangiovanni ha raccontato del concerto del 2 aprile a Roma, dove ha presentato anche brani inediti che faranno parte del suo nuovo percorso artistico. Quando uscirà un nuovo disco? Per ora non c’è una data, ma l’energia è quella di una rinascita vera. La quarta vita del cantautore, come l’ha definita Fazio, potrebbe anche confluire in un disco in uscita ad ottobre.