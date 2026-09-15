Una canzone allegra, il nuovo singolo di Gioia Lucia prodotto da Yoisho e See Maw, esce il 16 settembre con Artist First. Il brano, che racconta con ironia e leggerezza un amore clandestino, arriva dopo Se ti capita sognami ed Estate 2007 / Piazza Roma, il mini EP pubblicato a marzo.

Il significato di Una canzone allegra

Gioia Lucia racconta un amore segreto, svelato per vendetta, nel suo nuovo singolo pop. Il brano mescola disco, funky e cantautorato italiano, e si muove sul filo tra il bisogno di nascondere un sentimento e la voglia di urlarlo. Sulla genesi del pezzo l’artista stessa racconta la sua ispirazione: “Non è una storia vera, mi sono divertita a inventarla perché ha un risvolto anche un po’ ironico: racconta di un amore clandestino che dovrebbe rimanere segreto e che, invece, finisce per essere spiattellato ai quattro venti per ripicca. È una canzone molto ballabile, l’ho portata live per tutto il tour estivo ed è stata accolta con grande calore dal pubblico.”

Così i segreti e la complicità di una storia d’amore complicata danno vita a una canzone che ha già fatto ballare il pubblico durante il tour estivo partito dal MI AMI Festival a maggio. Dopo oltre 25 date in tutta Italia, alla vigilia dell’uscita del singolo l’artista ha preso parte a Lei Ballerà, l’evento del 14 settembre il cui ricavato sostiene programmi di prevenzione nelle scuole, un centro antiviolenza di Milano e la formazione di operatori del mondo della notte e della cultura.

Chi è Gioia Lucia

Gioia Lucia, all’anagrafe Lucia Vitale, è una cantautrice di 24 anni che scrive musica fin dai banchi di scuola. Grazie al supporto di Artist First, iniziato nel 2021, la sua carriera decolla nel 2022 con l’uscita della prima parte del suo EP sotto, seguita nel 2023 dalla seconda parte SOPRA. L’anno successivo, entrata nel management Nuda, pubblica Vento in faccia e Morta d’amore, che supera il milione e mezzo di ascolti su Spotify. Il successo del singolo anticipa l’album d’esordio Forse un giorno, uscito il 9 maggio. Il suo percorso live parte dall’ARCI Bellezza nel 2022, passa per Palchibelli 2024 e approda al MI AMI Festival 2026. Oggi l’artista torna con Una canzone allegra.