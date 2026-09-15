di
Chiara Tebaldini
News
Condividi su:

Gioia Lucia: Una canzone allegra racconta la vendetta ironica di un amore clandestino

La cantautrice è reduce dalla partecipazione a Lei Ballerà, evento contro la violenza di genere

Gioia Lucia in un ritratto fotografico con maglia verde lime, immagine ufficiale per il singolo Una canzone allegra
News di Chiara Tebaldini
Condividi su:

Una canzone allegra, il nuovo singolo di Gioia Lucia prodotto da Yoisho e See Maw, esce il 16 settembre con Artist First. Il brano, che racconta con ironia e leggerezza un amore clandestino, arriva dopo Se ti capita sognami ed Estate 2007 / Piazza Roma, il mini EP pubblicato a marzo.

Il significato di Una canzone allegra

Gioia Lucia racconta un amore segreto, svelato per vendetta, nel suo nuovo singolo pop. Il brano mescola disco, funky e cantautorato italiano, e si muove sul filo tra il bisogno di nascondere un sentimento e la voglia di urlarlo. Sulla genesi del pezzo l’artista stessa racconta la sua ispirazione: “Non è una storia vera, mi sono divertita a inventarla perché ha un risvolto anche un po’ ironico: racconta di un amore clandestino che dovrebbe rimanere segreto e che, invece, finisce per essere spiattellato ai quattro venti per ripicca. È una canzone molto ballabile, l’ho portata live per tutto il tour estivo ed è stata accolta con grande calore dal pubblico.”

Così i segreti e la complicità di una storia d’amore complicata danno vita a una canzone che ha già fatto ballare il pubblico durante il tour estivo partito dal MI AMI Festival a maggio. Dopo oltre 25 date in tutta Italia, alla vigilia dell’uscita del singolo l’artista ha preso parte a Lei Ballerà, l’evento del 14 settembre il cui ricavato sostiene programmi di prevenzione nelle scuole, un centro antiviolenza di Milano e la formazione di operatori del mondo della notte e della cultura.

Chi è Gioia Lucia

Gioia Lucia, all’anagrafe Lucia Vitale, è una cantautrice di 24 anni che scrive musica fin dai banchi di scuola. Grazie al supporto di Artist First, iniziato nel 2021, la sua carriera decolla nel 2022 con l’uscita della prima parte del suo EP sotto, seguita nel 2023 dalla seconda parte SOPRA. L’anno successivo, entrata nel management Nuda, pubblica Vento in faccia e Morta d’amore, che supera il milione e mezzo di ascolti su Spotify. Il successo del singolo anticipa l’album d’esordio Forse un giorno, uscito il 9 maggio. Il suo percorso live parte dall’ARCI Bellezza nel 2022, passa per Palchibelli 2024 e approda al MI AMI Festival 2026. Oggi l’artista torna con Una canzone allegra.

Leggi anche su Gioia Lucia

All Music Italia

Leggi anche su Gioia Lucia

Gioia Lucia pubblica il disco Forse un giorno

Gioia Lucia: il disco “Forse un giorno” è una fotografia dei suoi vent'anni
album italiani usciti il 9 maggio 2025

Da Salmo a Martina Attili passando per Nada: tutti gli album italiani in uscita il 9 maggio
pagelle nuovi singoli 7 marzo 2025

Le pagelle ai brani del 7 marzo 2025: Naska illumina la scena, Niky Savage è il nuovo che fa cose vecchie
New Music Friday Pagelle nuovi singoli 29 novembre

New Music Friday, le pagelle ai singoli del 29 novembre: Ultimo soave e Marco Mengoni coinvolgente, mentre Tananai...

Articoli più letti

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: la recensione 1

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: recensione e scaletta
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 2

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 3

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 4

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Testi delle canzoni dell'estate 2026: Fred De Palma, Samurai Jay, Serena Brancale, Angelina Mango e Pinguini Tattici Nucleari 5

Il brano più venduto dell'estate 2026 è un tormento: il prof di latino salva solo Al mio paese
Geolier e Achille Lauro per il singolo Per noi 6

Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta: arriva “Per noi”
Vasco Rossi, Max Pezzali, Geolier e Olly protagonisti del calendario dei concerti 2027 in Italia con tour e date aggiornate. 7

Concerti 2027 in Italia: tutte le date annunciate, stadio per stadio
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 8

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 9

X Factor 2026, dove rivedere la prima puntata delle Audizioni
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 10

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti

Cerca su A.M.I.