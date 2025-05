Gioia Lucia: il disco “Forse un giorno” è una fotografia dei suoi vent’anni

Forse un giorno è il titolo del primo album di Gioia Lucia, nome d’arte di Lucia Vitale. Il disco, disponibile negli store digitali dal 9 maggio 2025 per Artist First, racconta i primi vent’anni dell’artista.

Gioia Lucia ha 22 anni e ha iniziato a scrivere musica durante la scuola, continuando poi a coltivare questa passione. La sua musica è un viaggio introspettivo che riflette la sua esperienza, fatta di gioie e drammi personali. Il suo progetto artistico inizia nel 2021 con il supporto di Artist First. Nel 2022 esce l’EP Sotto, al quale segue nel 2023 una seconda parte dal titolo Sopra. Nel 2024, la giovane cantautrice pubblica i singoli Vento in faccia e Morta d’amore che anticipano il suo primo album.

Gioia Lucia parla direttamente alla sua generazione, puntando sull’autenticità e sulla sincerità. Queste caratteristiche sono presenti in Forse un giorno. Ogni canzone è un frammento della vita della giovane cantautrice, scritto di suo pugno. Il disco è un viaggio intimo e personale, che racconta il percorso fatto negli ultimi anni. I brani parlano della sua crescita, del tempo dedicato a vivere davvero, nonché dei diversi momenti che si devono affrontare nella vita. Ed ancora, trattano dell’amore e del dolore, dell’accettazione di sé e degli altri, e anche di leggerezza.

Gioia Lucia presenta “Forse un giorno”

A proposito del disco, Gioia Lucia racconta: “«Forse un giorno» è una frase aperta, come una porta socchiusa su mille possibilità. Ognuno può trovarci dentro qualcosa di diverso. Come ogni viaggio, cambia a seconda di chi lo vive. Per me è una speranza, un dialogo silenzioso con me stessa. Mi ricorda che anche se non so dove sto andando, la cosa più importante è il cammino”.

La giovane cantautrice prosegue: “Questo disco racconta i miei primi vent’anni: tra libertà e paura, sogni e silenzi profondi. Anni in cui ho imparato a conoscermi”. E conclude con una curiosità: “E poi c’è un dettaglio che amo: «Forse un giorno» è l’ultima frase dell’ultima canzone. Per scoprirlo, bisogna arrivare fino in fondo”.

Il disco è composto da 8 tracce:

1. Fino all’alba (intro)

2. Disco Gioia

3. Flusso

4. x non pensare +

5. Vento in faccia

6. Morta d’amore

7. Parole Vuote

8. Gli occhi (outro)

Dopo l’uscita del disco, Gioia Lucia è pronta a presentare i nuovi brani dal vivo proseguendo la sua attività live. Il 19 febbraio scorso si è esibita presso la Santeria Paladini di Milano. Ad aprile ha tenuto un mini tour che ha toccato in doppia data Milano, Brescia e Bologna.

Ecco qui di seguito le prossime date live annunciate:

– 30.05 Bologna – Porta Pratello

– 07.06 Cuneo – Atipico Festival

– 12.06 Arsita (TE) – Dlen Dlen Festival

– 20.06 Serravalle Pistoiese – Bello Veramente Fest

– 26.07 Chieti – Totem Festival

– 31.08 Cava dei tirreni (SA) – Mac Fest

– 07.09 Cazzago di Pianiga (VE) – Undici fest

