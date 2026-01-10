10 Gennaio 2026
10 nomi di talenti in ascesa da tenere d’occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni

Oltre le classifiche e l'omologazione: la nostra selezione di 10 nomi pronti per il grande salto.

Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026
10 nomi di talenti emergenti in ascesa, consigliati da All Music Italia, da tenere d’occhio nel 2026

Dopo tutte le classifiche e i resoconti sull’anno che si è appena chiuso, un 2025 che potremmo definire di ricostruzione per la musica italiana, è il momento di guardare oltre e capire chi potrebbe avere le potenzialità e le carte giuste per riuscire a scrivere il proprio nome tra le nuove stelle della musica italiana.

Abbiamo selezionato dieci nomi che appartengono al vastissimo panorama musicale italiano e che fanno musica molto diversa gli uni dagli altri: dal cantautorato classico all’elettronica sperimentale, dal pop al synth-pop. C’è un po’ di tutto ma, com’è ovvio, questa è solo una microscopica lista rispetto ai migliaia di cantanti e autori che stanno venendo fuori ogni giorno.

Partire da loro potrebbe essere un piccolo passo per ampliare gli orizzonti e ascoltare qualcosa di diverso rispetto agli unici due o tre generi che inondano le nostre classifiche ormai da anni, con i soliti nomi.

Potevamo mettere i vari Nicolò Filippucci, Giulia Mei, Anna Castiglia, Angelica Bove e tutti gli altri nomi già chiacchierati, soprattutto sui social, ma vincere facile non è mai stato il nostro mestiere… come la matematica per Antonello Venditti.

Vuol dire che non pensiamo siano meritevoli? No, anzi. Però volevamo scavare ancora più nel profondo, pescando tra nomi che, in qualche caso,

