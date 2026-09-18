di
All Music Italia
News
Condividi su:

Plasma, Preghiera al cielo: la canzone per l’amico e produttore Simone

Il brano è già stato cantato dal vivo quest'estate, con il pubblico che si univa al coro nel ritornello.

Plasma, il cantautore uscito da Amici, nella foto promozionale del singolo Preghiera al cielo
News di All Music Italia
Condividi su:

Plasma pubblica Preghiera al cielo il 18 settembre 2026 per Columbia/Sony Music. Il nuovo singolo del cantante genovese, volto di Amici 25, è dedicato alla memoria di Simone, il suo amico e produttore scomparso da poche settimane.

Leggi subito il testo integrale ↓

Il significato di Preghiera al cielo di Plasma

Plasma ha raccontato la nascita del brano in un lungo post pubblicato sui social all’annuncio dell’uscita. “Tre giorni dopo che te ne sei andato, ho scritto una canzone per te. Non dormivo, bevevo e piangevo. Poi ti ho tatuato sul braccio e ho scritto questa canzone”, racconta l’artista.

Descrive Simone come quello dei due “col sorriso sulla faccia”, mentre lui restava “quello coi pensieri”. Preghiera al cielo nasce dal bisogno di continuare a parlare con lui. Nel post, Plasma scrive che la canzone e il tatuaggio che si è fatto gli permettono di sentirlo “ancora qui”, anche se “non più una presenza fisica”.

Il brano tiene insieme una base hip hop e un coro gospel nel ritornello, pensato per essere cantato in coro. Plasma lo ha già portato dal vivo in anteprima durante l’estate: al terzo ritornello, scrive l’artista, il pubblico lo cantava già con lui, con le torce alzate verso il cielo.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Plasma
  • ▸ Titolo · Preghiera al cielo
  • ▸ Autori · Testo: Antonio Silvestri · Musica: Francesco Musante, Luca Molinari

Plasma, il cantautore uscito da Amici, nella copertina del singolo Preghiera al cielo

Testo di Preghiera al cielo di Plasma

Quindi cantiamo una preghiera al cielo
ogni fine serata
versiamo a terra mezzo bicchiere
per riempire la mancanza
e adesso che ci guardi dal cielo
ogni posto è casa
bruciamo questa preghiera al cielo
e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Ora che più una sfida è grande
più mi fa sentire vivo
Davide senza un gigante era soltanto un contadino
in tasca solo le tue canne più la foto del mio amico
canto una preghiera al cielo
tanto il vento fa il suo giro
non ho mai accetato un no
non ho mai cercato te
pure nei momenti no
ce la faccio già lo so
ho aspirato troppo smog
moh respiro a malapena
spiritata la mia penna
scrive pure se non voglio

Io per te sfiderò tutti i nostri limiti
Io per te proverò emozioni incredibili
Io per te sfiderò i miei sogni più intimi
visti dall’alto siamo tutti più piccoli

Quindi cantiamo una preghiera al cielo
ogni fine serata
versiamo a terra mezzo bicchiere
per riempire la mancanza
e adesso che ci guardi dal cielo
ogni posto è casa
bruciamo questa preghiera al cielo
e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Quando sei volato via
c’era la luna tutta rossa
non l’avevo mai vista così grossa
sembrava cadermi addosso
e forse è solamente un caso
ma sta piovendo peso
pare da quando sei andato
pure il cielo si è offeso
si la testa è un brutto posto e tu
ci giri da solo con
sorriso sulla faccia con gli occhi pieni di vuoto
quanto è preziosa la tua anima
se la cercano non sia altro che Satana
ho il tuo fantasma in stanza
suona la chitarra

Io per te sfiderò tutti i nostri limiti
Io per te proverò emozioni incredibili
Io per te sfiderò i miei sogni più intimi
visti dall’alto siamo tutti più piccoli

Quindi cantiamo una preghiera al cielo
ogni fine serata
versiamo a terra mezzo bicchiere
per riempire la mancanza
e adesso che ci guardi dal cielo
ogni posto è casa
bruciamo questa preghiera al cielo
e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Flavio Cancedda

 

Leggi anche su Plasma

All Music Italia

Leggi anche su Plasma

Primo piano di Plasma, nome d’arte di Antonio Silvestri, per l’annuncio del nuovo EP Perdigiorno

Plasma, dopo Amici arriva Perdigiorno: nel primo EP anche il nuovo singolo Colore
Gli allievi eliminati nella terza puntata del Serale di Amici 2026

Serale Amici 2026, terza puntata: chi è stato eliminato sabato 4 aprile
Collage delle copertine dei singoli cantanti di Amici 25 per le pagelle ai terzi inediti

Pagelle Amici ai nuovi inediti: tra gli autori tanti ex talenti del programma ma tra i brani si salvano solo Angie e la produzione di Michele
La terza tornata di inediti dei cantanti di Amici 2026

Amici 2026, terza tornata di inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori
Plasma, cantautore di Amici 25

Plasma, "Segreto": volare vicino al sole e nasconderlo dentro una canzone
Gard e Nicola al Serale di Amici 25

Amici 25, Gard e Nicola conquistano la maglia del Serale! Ne restano solo 6
I ragazzi di Amici 25 durante la presentazione dei nuovi inediti

Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato
La seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici 25

Amici 25, in arrivo dieci nuovi inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori

Articoli più letti

Ultimo – Tutto 1

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Emma LIVE 2027, le date del tour 2

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 3

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 4

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 5

X Factor 2026 stasera: a che ora e dove vedere la seconda puntata
Francesco De Gregori per il tour Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027 6

Francesco De Gregori porta Nevergreen nei teatri: 18 concerti nella primavera 2027
Radio Date 22 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday 7

Radio Date 18 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Cesare Cremonini con SIG, il personaggio dal teschio dorato, per il singolo Paparazzi 8

Cesare Cremonini, Paparazzi: il primo singolo rock'n'roll di AMATEUR con SIG, il teschio dorato
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 9

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.