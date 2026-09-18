Plasma pubblica Preghiera al cielo il 18 settembre 2026 per Columbia/Sony Music. Il nuovo singolo del cantante genovese, volto di Amici 25, è dedicato alla memoria di Simone, il suo amico e produttore scomparso da poche settimane.

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Il significato di Preghiera al cielo di Plasma

Plasma ha raccontato la nascita del brano in un lungo post pubblicato sui social all’annuncio dell’uscita. “Tre giorni dopo che te ne sei andato, ho scritto una canzone per te. Non dormivo, bevevo e piangevo. Poi ti ho tatuato sul braccio e ho scritto questa canzone”, racconta l’artista.

Descrive Simone come quello dei due “col sorriso sulla faccia”, mentre lui restava “quello coi pensieri”. Preghiera al cielo nasce dal bisogno di continuare a parlare con lui. Nel post, Plasma scrive che la canzone e il tatuaggio che si è fatto gli permettono di sentirlo “ancora qui”, anche se “non più una presenza fisica”.

Il brano tiene insieme una base hip hop e un coro gospel nel ritornello, pensato per essere cantato in coro. Plasma lo ha già portato dal vivo in anteprima durante l’estate: al terzo ritornello, scrive l’artista, il pubblico lo cantava già con lui, con le torce alzate verso il cielo.

Credits del brano ▸ Artista · Plasma

· Plasma ▸ Titolo · Preghiera al cielo

· Preghiera al cielo ▸ Autori · Testo: Antonio Silvestri · Musica: Francesco Musante, Luca Molinari

Testo di Preghiera al cielo di Plasma

Quindi cantiamo una preghiera al cielo

ogni fine serata

versiamo a terra mezzo bicchiere

per riempire la mancanza

e adesso che ci guardi dal cielo

ogni posto è casa

bruciamo questa preghiera al cielo

e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Ora che più una sfida è grande

più mi fa sentire vivo

Davide senza un gigante era soltanto un contadino

in tasca solo le tue canne più la foto del mio amico

canto una preghiera al cielo

tanto il vento fa il suo giro

non ho mai accetato un no

non ho mai cercato te

pure nei momenti no

ce la faccio già lo so

ho aspirato troppo smog

moh respiro a malapena

spiritata la mia penna

scrive pure se non voglio

Io per te sfiderò tutti i nostri limiti

Io per te proverò emozioni incredibili

Io per te sfiderò i miei sogni più intimi

visti dall’alto siamo tutti più piccoli

Quindi cantiamo una preghiera al cielo

ogni fine serata

versiamo a terra mezzo bicchiere

per riempire la mancanza

e adesso che ci guardi dal cielo

ogni posto è casa

bruciamo questa preghiera al cielo

e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Quando sei volato via

c’era la luna tutta rossa

non l’avevo mai vista così grossa

sembrava cadermi addosso

e forse è solamente un caso

ma sta piovendo peso

pare da quando sei andato

pure il cielo si è offeso

si la testa è un brutto posto e tu

ci giri da solo con

sorriso sulla faccia con gli occhi pieni di vuoto

quanto è preziosa la tua anima

se la cercano non sia altro che Satana

ho il tuo fantasma in stanza

suona la chitarra

Io per te sfiderò tutti i nostri limiti

Io per te proverò emozioni incredibili

Io per te sfiderò i miei sogni più intimi

visti dall’alto siamo tutti più piccoli

Quindi cantiamo una preghiera al cielo

ogni fine serata

versiamo a terra mezzo bicchiere

per riempire la mancanza

e adesso che ci guardi dal cielo

ogni posto è casa

bruciamo questa preghiera al cielo

e speriamo che ti arrivi davvero, davvero, davvero

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Flavio Cancedda