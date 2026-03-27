Amici 2026, terza tornata di inediti: ecco i titoli, i temi, gli autori e i produttori

Amici 25, edizione 2025/2026: titoli, temi, autori e produttori degli inediti dei dieci cantanti approdati al Serale.

Da Elena D’Elia a Plasma, passando per Cate Lumina e Gard, i dieci nuovi inediti – disponibili in tutti i digital store dal 27 marzo – sono stati presentati in anteprima – eccezion fatta per Michele Ballo, che è eliminato durante la prima puntata del Serale – e giudicati da Max Brigante durante la puntata del daytime andata in onda mercoledì 25 marzo.

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