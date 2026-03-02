Amici 25, Gard e Nicola conquistano la maglia del Serale! Ne restano solo 6

Durante la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 25 ben cinque allievi hanno affrontato l’esame per accedere al Serale, ma soltanto due di loro (tutta colpa di Anna Pettinelli) sono tornati in casetta con la tanto ambita maglia d’oro: Gard e Nicola.

Elena, Plasma e Opi sono invece tornati al proprio posto con l’amaro in bocca.

Ma, procediamo per piccoli step! Il primo ad affrontare l’esame è Opi, che canta dapprima È Sempre Bello di Coez e successivamente Laura Non C’è di Nek, collezionando ben due “No” da parte di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Poi, è il turno di Elena, che si esibisce prima sulle note di Wonderful World e dopo su quelle di Les Étoiles, ottenendo sia il “Sì” del suo nuovo prof, Rudy Zerbi, che quello di Lorella Cuccarini. Anna Pettinelli, invece, la rimanda al posto (e scopriremo tra poco il perché).

Doppia esibizione, doppio “Sì” e stesso ostacolo anche per Plasma, che interpreta Sesso Occasionale di Tananai e Superclassico di Ernia, aggiungendo le proprie barre ad entrambi i brani.

Un finale diverso hanno invece gli esami di Gard e Nicola, che si esibiscono rispettivamente sulle note di Quando di Pino Daniele e de Il Cigno Nero.

serale AMICI 25: I “NO” DI ANNA PETTINELLI

Poco dopo i cinque esami per l’accesso al Serale, Maria ha chiesto alla regia di mandare in onda un video, con protagonista Anna Pettinelli:

“Ho scelto Gard e Opi, sono i miei allievi, li ho voluti e credo fermamente in loro e nel loro talento. Ed è per questo che, fin quando loro due non avranno la maglia del Serale, io non intendo dare ‘Sì’ ad altri allievi“, chiosa la speaker radiofonica nella clip.

Poi, aggiunge: “Sarò ostinata, ma questo è l’unico modo che ho per proteggere il loro lavoro, il loro percorso e il loro talento. Fino a quando durerà questa mia ostinazione non lo so, ma – di certo – so che manca pochissimo al Serale e questa è l’unica maniera che ho per difendere il loro talento“.

Ci troviamo dunque di fronte a un impasse che richiede una modifica del regolamento. La Pettinelli non sembra infatti disposta a scendere a compromessi, così come i suoi due colleghi: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Non resta dunque che aspettare per capire cosa succederà nelle prossime settimane e chi, realmente, riuscirà a staccare un pass per il Serale, dove – al momento – restano soltanto sei posti.

Ma… chi sono i sei allievi che hanno già conquistato la maglia del Serale?

CANTO

Michele

Angie

Gard

BALLO