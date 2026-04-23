Plasma Perdigiorno EP ha una data: il giovane cantautore genovese, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, uscirà venerdì 8 maggio con Perdigiorno, nuovo EP disponibile da oggi in pre-order. Con questo progetto emerge per la prima volta anche il dettaglio discografico della nuova fase: l’uscita arriverà infatti per Columbia Records/Sony Music.

Perdigiorno apre un nuovo passaggio nel percorso di Plasma, nome d’arte di Antonio Silvestri, artista nato a Genova nel 2001 e apprezzato dentro il talent per una scrittura più personale che da formula televisiva. Il titolo del progetto riprende uno dei tre inediti presentati durante l’esperienza ad Amici, insieme a Perdere Te e Segreto, e lo trasforma nel nome del primo EP con cui si prepara a uscire davvero dalla dimensione del programma.

Perdigiorno raccoglie la fase di Amici e apre il dopo talent

Nel comunicato, il nuovo lavoro viene presentato come l’inizio di una fase diversa, costruita sulle esperienze personali di Plasma e sulle atmosfere dei vicoli di Genova, città da cui arriva e che torna spesso anche nel suo immaginario. La scrittura resta il punto più riconoscibile del progetto. È lì che Plasma ha trovato il suo spazio ad Amici, con brani che hanno puntato più sul peso delle parole che sull’effetto immediato.

La scelta di intitolare l’EP proprio Perdigiorno non sembra casuale. Tra gli inediti ascoltati nel programma, è il titolo che più si presta a diventare una sintesi di questo primo passaggio discografico: non più solo un brano legato al talent, ma un contenitore più largo che prova a definire il suo profilo fuori dalla gara.

Chi è Plasma: dagli inizi a Genova fino alla classe di Amici

Plasma, all’anagrafe Antonio Silvestri, è cresciuto tra i carruggi genovesi e si è formato artisticamente dentro una città che nella sua musica pesa ancora molto. Le prime esperienze arrivano in adolescenza, in anni segnati anche da una fase personale dura culminata in un ricovero ospedaliero nel 2015. Da quella frattura nasce Rondine, il suo primo brano, scritto a partire da un bisogno di evasione e da un desiderio di libertà che si scontra con il bianco di una stanza d’ospedale e con una sofferenza interiore già molto netta.

Da lì la musica diventa una strada vera. Plasma si avvicina al rap come forma di trasformazione del dolore e passa anni a scrivere, comporre, raccogliere materiale dalla vita quotidiana. Nel frattempo si fa spazio nella scena genovese, partecipa a battle freestyle, suona live in diverse località e apre concerti di artisti come Bresh, Disme e Vaz Te. Arrivano anche i legami con altri nomi della sua città, tra cui Alfa e Olly, dentro una Liguria che lui considera parte essenziale della propria formazione artistica.

Voluto da Rudy Zerbi, Plasma porta tre inediti ad Amici

Nel 2025 entra nella classe di Amici, fortemente voluto da Rudy Zerbi. Il suo percorso nel programma passa da momenti diversi, ma lo porta fino alla fase Serale e lo consegna al pubblico come uno dei profili più riconoscibili di questa edizione. A colpire, più della costruzione televisiva, è stata proprio la scrittura: intima, emotiva, spesso più vicina al diario che al colpo di scena.

Durante l’esperienza nel talent Plasma presenta tre singoli, Perdere Te, Perdigiorno e Segreto. Il nuovo EP nasce da lì, ma serve soprattutto a dare una prima forma compiuta al dopo programma. E dentro questo passaggio, il nome di Columbia Records/Sony Music aggiunge un dato che fino a oggi non era ancora stato messo nero su bianco.