Plasma, “Segreto”: volare vicino al sole e nasconderlo dentro una canzone

Plasma presenta Segreto, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.
Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Perdigiorno e Perdere Te, che hanno mostrato una scrittura istintiva e una personalità artistica difficile da incasellare.
PLASMA, “SEGRETO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO
Dal frammento di testo disponibile, Segreto è un brano che ruota attorno all’idea di chi vola troppo vicino al sole e ne paga le conseguenze, senza però pentirsi davvero.
Il riferimento al mito di Icaro è implicito ma presente: “non è colpa mia se ho volato un po’ vicino al sole” è una dichiarazione che mescola autoassoluzione e consapevolezza, come se il narratore sapesse di aver sbagliato ma non riuscisse – o non voglia – attribuirsene la responsabilità.
Il verso “io voglio solo stringermi a me” introduce invece un momento di ritiro, un bisogno di ritrovare sé stessi dopo l’eccesso.
E poi c’è la chiusura: “Ma rimarrà, un segreto dentro una canzone” – che trasforma il brano stesso in un confessionale, un posto in cui dire quello che non si può dire altrove.
È il tipo di scrittura in cui Plasma sembra più a suo agio: ellittica, con immagini che aprono più di quanto chiudano.
SEGRETO TESTO
Non so come è capitato
Ma se pensarti è peccato lo rifarei
Lo so bene che è uno sbaglio
Tu non lo dici a lui
Io non lo dico a lei
E non è stato un caso incontrarti
Per le strade di Bogotà
Da Un allineamento degli astri
Ho i tuoi lineamenti davanti
Non lo senti il caldo che fa
Dividiamo la colpa
facciamo a metà
Dai sotto a chi tocca
La tua bocca tocca
La coscienza sporca
Che ho
Ma dove vai
Tra le regole sei l’eccezione
Non è colpa mia
Se ho volato un po’ vicino al sole
E chi troppo vuole nulla stringe ah
io voglio solo stringerti a me
Ma rimarrà
Un segreto dentro una canzone
Ed il nostro passato
Non è ancora passato
Sono ancora incollato
Ai tuoi occhi cobalto
Scusa
Il danno l’abbiamo già fatto
Non posso farci tanto
Se non farne dell’altro
Sei il lavoro part time
Che ho appena iniziato
La finale della Champions
Ma non seguo il calcio
Sei tutte le scuse che ho inventato
Che ho raccontato
Per stare con te
Non lo senti il caldo che fa
Dividiamo la colpa
facciamo a metà
Dai sotto a chi tocca
La tua bocca tocca
La coscienza sporca
Che ho
Ma dove vai
Tra le regole sei l’eccezione
Non è colpa mia
Se ho volato un po’ vicino al sole
E chi troppo vuole nulla stringe ah
io voglio solo stringerti a me
Ma rimarrà
Un segreto dentro una canzone
E ci hanno quasi beccato per un messaggio
Ci è mancato un pelo
Avere un segreto è peccato
Però peccato sia solo un segreto
Ma dove vai
Tra le regole sei l’eccezione
Non è colpa mia
Se ho volato un po’ vicino al sole
E chi troppo vuole nulla stringe ah
io voglio solo stringerti a me
Ma rimarrà
Un segreto dentro una canzone