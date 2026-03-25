Plasma, “Segreto”: volare vicino al sole e nasconderlo dentro una canzone

Plasma presenta Segreto, testo e significato del nuovo brano inedito che fa parte della terza tornata ufficiale di singoli pubblicati dai ragazzi di Amici 25. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 27 marzo 2026.

Il brano arriva dopo i due precedenti inediti del cantautore, Perdigiorno e Perdere Te, che hanno mostrato una scrittura istintiva e una personalità artistica difficile da incasellare.

PLASMA, “SEGRETO”: SIGNIFICATO E TESTO DELL’INEDITO

Dal frammento di testo disponibile, Segreto è un brano che ruota attorno all’idea di chi vola troppo vicino al sole e ne paga le conseguenze, senza però pentirsi davvero.

Il riferimento al mito di Icaro è implicito ma presente: “non è colpa mia se ho volato un po’ vicino al sole” è una dichiarazione che mescola autoassoluzione e consapevolezza, come se il narratore sapesse di aver sbagliato ma non riuscisse – o non voglia – attribuirsene la responsabilità.

Il verso “io voglio solo stringermi a me” introduce invece un momento di ritiro, un bisogno di ritrovare sé stessi dopo l’eccesso.

E poi c’è la chiusura: “Ma rimarrà, un segreto dentro una canzone” – che trasforma il brano stesso in un confessionale, un posto in cui dire quello che non si può dire altrove.

È il tipo di scrittura in cui Plasma sembra più a suo agio: ellittica, con immagini che aprono più di quanto chiudano.

SEGRETO TESTO

Non so come è capitato

Ma se pensarti è peccato lo rifarei

Lo so bene che è uno sbaglio

Tu non lo dici a lui

Io non lo dico a lei

E non è stato un caso incontrarti

Per le strade di Bogotà

Da Un allineamento degli astri

Ho i tuoi lineamenti davanti

Non lo senti il caldo che fa

Dividiamo la colpa

facciamo a metà

Dai sotto a chi tocca

La tua bocca tocca

La coscienza sporca

Che ho

Ma dove vai

Tra le regole sei l’eccezione

Non è colpa mia

Se ho volato un po’ vicino al sole

E chi troppo vuole nulla stringe ah

io voglio solo stringerti a me

Ma rimarrà

Un segreto dentro una canzone

Ed il nostro passato

Non è ancora passato

Sono ancora incollato

Ai tuoi occhi cobalto

Scusa

Il danno l’abbiamo già fatto

Non posso farci tanto

Se non farne dell’altro

Sei il lavoro part time

Che ho appena iniziato

La finale della Champions

Ma non seguo il calcio

Sei tutte le scuse che ho inventato

Che ho raccontato

Per stare con te

Non lo senti il caldo che fa

Dividiamo la colpa

facciamo a metà

Dai sotto a chi tocca

La tua bocca tocca

La coscienza sporca

Che ho

Ma dove vai

Tra le regole sei l’eccezione

Non è colpa mia

Se ho volato un po’ vicino al sole

E chi troppo vuole nulla stringe ah

io voglio solo stringerti a me

Ma rimarrà

Un segreto dentro una canzone

E ci hanno quasi beccato per un messaggio

Ci è mancato un pelo

Avere un segreto è peccato

Però peccato sia solo un segreto

Ma dove vai

Tra le regole sei l’eccezione

Non è colpa mia

Se ho volato un po’ vicino al sole

E chi troppo vuole nulla stringe ah

io voglio solo stringerti a me

Ma rimarrà

Un segreto dentro una canzone