Pagelle inediti di Amici, seconda fase di brani deboli e quasi per nulla interessanti per il mercato

Amici di Maria De Filippi, edizione numero 25. Le pagelle alla seconda tornata di inediti del programma.

La seconda fase di inediti di Amici di Maria De Filippi è tra noi e, purtroppo, ancora una volta regala più note amare che dolci. A giudicare i brani in puntata, domenica scorsa, è stato Brunori SAS, al secolo Dario Brunori, che però è parso molto controllato. Sincero? Chissà…

Una valanga di complimenti, neanche una critica costruttiva, solo un profluvio di “brava, complimenti, tutto bello” quando 9 volte su 10 non era così. Stupisce che un cantautore della sua caratura, con i testi che ha scritto e con le meraviglie che ci ha donato, non abbia sentito il dovere di dire ai ragazzi anche semplicemente “guarda, magari qui avresti potuto fare così” oppure “in questa parte prova la prossima volta a fare questa cosa qui“.

Il nulla, peccato. Poteva essere una grande occasione per questi ragazzi per ricevere dei consigli da uno che di grandi canzoni ne sa a fiumi e invece niente.

Tralasciando questo aspetto, salta all’occhio anche un altro punto molto più importante del giudizio del singolo (incluso il sottoscritto che ha redatto queste pagelle, come ovvio e scontato che sia) e cioè che non si percepisce nessun tipo di crescita sotto il profilo tecnico, armonico, lirico.

AMICI 25, gli inediti dei ragazzi. Cosa non funziona…

Questi ragazzi hanno presentato, o sono stati portati a presentare (magari brani non scritti da loro), dei pezzi di una banalità non diciamo sconcertante, ma quasi. Non un guizzo, non una particolarità, non un solo elemento che porti a pensare che un brano possa diventare una hit.

Ai tempi di Sangiovanni abbiamo avuto Lady che fin dal primo ascolto si capiva sarebbe diventata una mega hit, stessa cosa per Chega di Gaia o per Ci Pensiamo Domani di Angelina Mango.

Cosa unisce queste canzoni? Sono diverse dal solito e sono cantate da ragazzi con delle peculiarità che li differenziano dagli altri. Lasciamo da parte il gusto soggettivo, è chiaro che i brani possano non piacere, ma c’è un lato oggettivo nella musica che non può essere messo da parte.

Se le canzoni hanno tutte la stessa struttura, la stessa progressione, melodie usurate, testi basici, temi copia e incolla, qui non si rientra più nel campo soggettivo ma nella parte tecnica che va oltre ogni ragionevole dubbio.

Questi ragazzi non vengono, forse, messi in condizione di poter creare con calma, studiando e cercando di fare qualcosa che li porti a differenziarsi e questo secondo giro di inediti ne è la prova.

Il problema è che sono loro a pagarne dazio, non certo chi ha collaborato con loro o chi non li fa rendere come potrebbero realmente fare, e questo non va bene.

Proprio per questo motivo, i voti che vedrete non saranno mai inferiori al 5 perché non è giusto massacrare dei ragazzi e delle ragazze che palesemente non riescono a dare ciò che potrebbero realisticamente.

Le pagelle saranno schiette, ma ormai è lampante che la situazione non sia rosea e infierire dando 3 o 4 a pioggia non risolverebbe assolutamente nulla. Se volete recuperare le pagelle della prima tornata di inediti di Amici 25, cliccate qui.