1 Dicembre 2025
di
Alvise Salerno
Amici
1 Dicembre 2025

Amici 25, le pagelle dei primi inediti. L’inspiegabile Opi, il rischio emulazione, Blanco che aleggia nell’aria

Otto identità musicali, otto percorsi diversi: ecco i voti ai brani

Amici di Alvise Salerno
Gli otto talenti di Amici 2025 con i loro inediti
Amici, le pagelle ai brani inediti dell’edizione 2025 a cura di Alvise Salerno.

Amici di Maria De Filippi entra nel vivo e, dopo un paio di mesi di apprendistato e varie sostituzioni all’interno della scuola, inizia a far vivere ai suoi protagonisti (e al pubblico) le emozioni dei primi inediti ufficiali.

Sono otto in totale e, come ogni anno, li ascoltiamo e realizziamo le pagelle per avere una visione d’insieme che prenda in considerazione testo, originalità del brano e intensità espressiva.

Ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10, per far capire quanto lo consigliamo o qual è l’entità della bocciatura, più o meno grave.

Naturalmente, si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica dei ragazzi della nuova edizione di Amici con le pagelle a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Clicca in basso su “CONTINUA” per scoprire le pagelle degli inediti dei ragazzi di Amici di Maria De Filippi.

