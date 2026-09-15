Il 18 settembre esce Ciao bella Italia, il nuovo singolo degli Eugenio in Via Di Gioia con il Piccolo Coro dell’Antoniano, per Carosello Records.

Il testo accosta immagini opposte: una cartolina e una villa abusiva, gli acquedotti antichi e le alluvioni recenti, i santi e i parcheggiatori. Saltano i ponti, la corrente, il governo, la scuola: nella canzone il disastro diventa gioco, in una filastrocca cantata a due voci, quella della band e quella dei bambini del coro.

Il coro, diretto in questo brano da Sabrina Simoni, ha lavorato al pezzo anche fuori dallo studio: gli Eugenio in Via Di Gioia hanno organizzato un laboratorio con le bambine e i bambini, che hanno contribuito con idee e disegni sul significato della canzone.

La seconda volta con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Le due realtà si erano già incontrate nel 2022, nell’album Amore e Rivoluzione, il quarto disco della band uscito per Virgin Records/Universal Music Italia. Da allora gli Eugenio in Via Di Gioia sono passati a Carosello Records, l’etichetta con cui nel marzo 2025 hanno pubblicato l’album L’Amore è Tutto.

Da Provincia Assassina al libro sulla band

Il tema della provincia è ricorrente nel loro lavoro: era già al centro del singolo Provincia Assassina e torna nel libro Storie di una band che non si è ancora sciolta.

Il brano è firmato da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Lorenzo Federici, Paolo Di Gioia e Simone Privitera, che ne cura la produzione insieme alla band e il mix. Il master è di Emyk.

Eugenio in Via di Gioia – Ciao bella Italia – Il testo

Ciao bella Italia, è qui che si comincia

Da questo paesino, da questa provincia

Bella come una cartolina, bella come Albano e Romina

Bella, felicità è andare al mare, avere un cugino e non pagare

Bella, passionale e istintiva, bella come una villa abusiva

Bella, novità e tradizione, antichi acquedotti, nuova alluvione

Dalle piazze ai vicoli, benvenuti in Italy

Sotto un ponte o in una suite, si tira a campare fino a venerdì

Ciao bella Italia, terra di poeti

Di parcheggiatori, santi e analfabeti

Ciao bella Italia, disegna un nuovo mondo

Come la Carrà e Cristoforo Colombo

Salta, chi s’innamora! Salta, chi non lavora!

Salta il ponte e la corrente, chi non salta poi si pente!

Brava, Brava

Bella Italia

Se casca il mondo, butta la pasta!

Dagli Appennini alle Alpi, alla Pianura Padana

Abbiamo il vino migliore, non serve l’acqua piovana

Bella, sognatrice e realista, bella come Manzoni d’artista

Bella, un paradiso per pochi, l’Inferno di Dante, la terra dei fuochi

Dai balconi ai Sanpietrì, bentornati in Italy

La festa non si ferma qui, si tira a campare fino a venerdì

Ciao bella Italia, terra di poeti

Di parcheggiatori, santi e analfabeti

Ciao bella Italia, disegna un nuovo mondo

Come la Carrà e Cristoforo Colombo

Salta, chi s’innamora! Salta, chi non lavora!

Salta il ponte e la corrente, chi non salta poi si pente!

Brava, Brava

Bella Italia

Se casca il mondo, butta la pasta!

Brava, Brava

Bella Italia

Mano sul cuore e gambe all’aria!

E quando non ci sei mi manca il cielo dipinto di blu

Manca la nonna, manca il sale, mi manchi tu

E saltano i piani, salta la coda

Salta il governo, salta la scuola

Chi non salta non lavora, salta anche tu

Basta non guardare giù!

Salta, chi s’innamora! Salta, chi non lavora!

Salta il ponte e la corrente, chi non salta poi si pente!

Brava, Brava

Bella Italia

Se casca il mondo, butta la pasta!

Brava, Brava

Bella Italia

Mano sul cuore e gambe all’aria

Foto di Alessandro Treves