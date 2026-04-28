Eugenio in Via Di Gioia tornano con Baciamoci, singolo uscito oggi per Carosello Records. Il brano arriva dopo l’uscita del loro primo libro e si inserisce in una fase in cui la band continua a lavorare su un’idea precisa: riportare tutto a una dimensione più umana e quotidiana.

Al centro c’è una domanda semplice: cosa succederebbe se il mondo si fermasse per due ore? Da qui parte il senso del pezzo, tra immaginazione e bisogno concreto di rallentare.

Eugenio in Via Di Gioia – significato di Baciamoci

Baciamoci parte da un’immagine precisa: fermarsi. Anche solo per poco. L’idea di bloccare tutto per due ore diventa il punto di partenza per mettere in pausa un presente che corre senza tregua.

Il comunicato definisce questo gesto come una forma di resistenza. Non una fuga, ma una scelta: ritagliarsi uno spazio intimo dentro una realtà segnata da tensioni continue.

Il centro del brano è proprio qui. Fermarsi nella propria dimensione privata, nella relazione con l’altro, diventa una tregua possibile. Un modo per restare umani mentre tutto intorno continua a muoversi.

Il “baciamoci” del titolo è quindi un gesto semplice, ma carico di significato: non risolve il contesto esterno, ma crea un momento di sospensione in cui abbassare le difese.

Non c’è una soluzione al caos, ma un punto in cui interromperlo, anche solo per un attimo.

Eugenio in Via Di Gioia – Baciamoci – TESTO

Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore

Giriamo un sequel migliore, beh

Baciamoci

Che i treni con le armi deragliano

Gli aerei militari non partono

Le mani nei capelli si sciolgono

Milioni di satelliti nel cielo si schiantano

Due sconosciuti si abbracciano

Per strada non prende il telefono

Ma non c’è pericolo

Se non trovo le chiavi, apri tu quando torni

E se saltano i piani, oggi dove mi porti

Come fosse un rituale

Come fosse banale

Finire per perdersi

Insieme a te senza autotune, cantare male

Abbandonati come scarpe sulle scale

Senza paura di poterci innamorare

Tremare e ridere, anche prima di un esame

T’immagini se il mondo potesse fermarsi due ore

Bloccati nell’ascensore, beh

Stringiamoci

Che ho paura del caos

Dei dottori arrabbiati

Dell’aria condizionata

Dal frigo dei surgelati

E se poi riperdiamo le chiavi di casa

Se vuoi ridiamo fino a domani

Come fosse un rituale

Come fosse banale

Non cercare i colpevoli

Insieme a te senza autotune, cantare male

Abbandonati come scarpe sulle scale

Senza paura di poterci innamorare

Tremare e ridere, anche prima di un esame

È così semplice, sognare insieme a te

È come ridere, sognare insieme a te

Sei bella quando combatti

E pure quando ti arrendi

E ritrovare la noia, gli indirizzi di carta, tutte le figurine, la marmellata di more

Insieme a te senza autotune, cantare male

Abbandonati come scarpe sulle scale

Senza paura di poterci innamorare

Tremare e ridere, anche prima di un esame

È così semplice, sognare insieme a te

È come ridere, sognare insieme a te

È così semplice, sognare insieme a te