Gino Cecchettin premia Eugenio in Via Di Gioia al Rino Gaetano Day: “Eri l’idolo di mia figlia”

Un momento toccante e simbolico ha segnato l’edizione 2025 del Rino Gaetano Day: il Premio Rino Gaetano è stato assegnato agli Eugenio in Via Di Gioia, rappresentati da Eugenio Cesaro, direttamente dalle mani di Gino Cecchettin.

Il Premio Rino Gaetano 2025 agli Eugenio in Via Di Gioia

La cerimonia si è tenuta ieri sera, lunedì 2 giugno, nel contesto del Rino Gaetano Day, l’evento annuale dedicato alla memoria dell’amatissimo cantautore scomparso nel 1981. A ricevere il premio, quest’anno, Eugenio Cesaro, frontman del gruppo torinese Eugenio in Via Di Gioia.

Questa la motivazione ufficiale del riconoscimento:

“Per lo spirito di innovazione e la libertà artistica, con un approccio musicale ironico e provocatorio fuori dagli schemi, per la capacità di sperimentare lavorando su temi di inclusività, cambiamento e consapevolezza sociale”.

La consegna da parte di Gino Cecchettin

A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia, che ha consegnato personalmente il premio a Eugenio. Un gesto colmo di emozione e valore simbolico, accompagnato da parole intense:

“Essere qui davanti all’idolo di mia figlia per me è un po’ come rivivere alcune emozioni che lei (Giulia) mi raccontava quando ti veniva a vedere in concerto, quindi emozione su emozione. È la trasformazione del dolore in gioia”.

premio rino gaetano 2025: il potere delle canzoni che uniscono

La scelta degli Eugenio in Via Di Gioia come destinatari del Premio Rino Gaetano non è solo un riconoscimento musicale. È anche un segnale di come la musica possa diventare ponte tra generazioni, veicolo di valori e memoria condivisa.

Una serata che ha unito l’ironia tagliente di Rino Gaetano, l’impegno sociale degli Eugenio in Via Di Gioia e il coraggio di una figura pubblica come Gino Cecchettin, che continua a parlare con sensibilità e lucidità di dolore e rinascita.