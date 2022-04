Eugenio In Via di Gioia in arrivo il quarto album in studio: ecco “Amore e Rivoluzione”. Tra le collaborazioni Elio e Francesca Michielin

Eugenio in Via di Gioia, dopo la mega scritta “TI AMO ANCORA” apparsa nella notte del 29 Marzo in Piazza San Carlo a Torino, frutto di un flash mob organizzato dalla band stessa, in vista dell’uscita del singolo che ha anticipato l’album, ecco l’annuncio della data di uscita del quarto lavoro in studio.

Amore e Rivoluzione sarà disponibile a partire dal 20 Maggio per Virgin Records/ Universal Music Italia, già in pre-order sul sito ufficiale della band, clicca qui.

Dodici tracce che vedono la collaborazione di Francesca Michielin, Elio, Duffy e il Piccolo Coro dell’Antoniano. Anticipato dal singolo Terra, prima canzone d’amore del gruppo uscita il 6 Aprile, la band torinese conferma la voglia di esplorare di mischiare mondi diversi e lontani provando ad armonizzarli. In un disco dal sapore analogico e orchestrale ma che mantiene il passo sperimentale che ha contraddistinto la band fin dagli esordi.

Così si è espressa la band sui propri canali social:

Amore e rivoluzione è un disco a cui abbiamo lavorato per due anni e mezzo, talmente tanto tempo che i brani sono nati, cresciuti, evoluti, si sono consolidati fino ad arrivare alla perfezione, alla nostra perfezione. Siamo orgogliosi e felici di potervi finalmente raccontare il frutto del nostro lavoro e partire insieme per un nuovo percorso

eugenio in via di gioia “amore e rivoluzione”

Si torna ancora una volta a parlare di ambiente, tematica molto cara alla band, ma questa volta lo si fa in maniera diversa allargando la riflessione sulla società, gli scontri generazionali e le politiche economiche e globali imposte. In quello che gli Eugeni amano definire un album cinematico in cui ogni canzone ha un’ambientazione e uno stile di produzione del tutto proprio e differente dagli altri brani.

Uno scenario romantico e decadente in cui si staglia una luce di speranza e una poetica in grado di trattare argomenti importante con una sana dose di ironia e satira tipica della scrittura degli Eugenio in Via Di Gioia.

Amore e Rivoluzione è uno stimolo all’azione collettiva, un invito alla rivoluzione sociale verso un nuovo stile di vita e di consumo, alla ricerca di una nuova consapevolezza di sé e del mondo. Il messaggio della band è chiaro: smetterla di rinunciare alla felicità per ambire alla chimera del successo personale, un pensiero che si riconduce al movimento che si è creato naturalmente intorno agli Eugenio in Via di Gioia, attraverso il cibo condiviso ai concerti, i raduni musica e l’ultimo caso del flashmob, esempi di una comunità che ama, agisce e supporta al di là delle mode e delle tendenze. .

Ecco le parole della band:

Il sistema in cui viviamo è fallimentare: sfruttamento, disuguaglianze, consumismo sfrenato. C’è un disperato bisogno di cambiamento. Se continuiamo a far finta di niente ad un certo punto questa stupenda scenografia crollerà, mettendo in luce lo sfondo atroce, nudo e terribilmente crudo che la circonda. Evvivaaa.

La buona notizia è che esiste un’alternativa, ne esistono infinite, dobbiamo solo inventarle e intraprenderle. “Amore e Rivoluzione” non è solo un album: è il nostro personale tentativo di micro rigenerazione.

Il nostro invito ad un’azione collettiva. Il nostro manifesto per un’inversione di rotta partecipata, transgenerazionale

A seguire la tracklist del disco:

Quarta Rivoluzione Industriale con Elio Terra Filastrocca per Grandi con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni Libero In Cima con Francesca Michielin Rabbia Provincia Assassina Nuvola Plot Twist prod. Duffy Giornalaio Umano Utopia

La produzione artistica del disco è affidata al Maestro Vittorio Cosma che ha commentato così:

Gli Eugenio in Via Di Gioia oltre ad essere degli artisti di grande talento sono delle persone capaci di schierarsi, di prendere posizione e di parlare di temi come l’ambiente o le diseguaglianze in maniera diretta e mai banale.

Anche per questo motivo il disco ha avuto una lavorazione lunga ed approfondita, proprio per riuscire a creare un’opera di senso e non un mero prodotto.

“amore e rivoluzione tour”

Quest’estate gli Eugenio in Via di Gioia saranno live per presentare il disco e i loro brani di successo, dopo due anni con capienza piena e senza restrizioni. Le prime date annunciate sono:

29 Giugno Roma – Villa Ada Fest

5 Luglio – Bologna – Botanique

7 Luglio – Padova – Parco della Musica

8 Luglio – MIlano – Carroponte

15 Luglio – Torino – Flowers Festival

16 Luglio – Genova – Balena Festival

24 Luglio – Firenze – Ultravox

6 Agosto – Bergamo – NXT Station

20 Agosto – Lignano Sabbiadoro – Nottinarena

Foto di Elisa Marchina