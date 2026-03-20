20 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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20 Marzo 2026

Eugenio in Via Di Gioia Club Tour 2026: date e biglietti club italiani

Ritorno alle origini nei club con A1 Concerti: calendario autunnale.

Tour di Oriana Meo
Eugenio in Via Di Gioia Club Tour 2026 date club
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Eugenio in Via Di Gioia annunciano il Club Tour 2026, una serie di date nei club italiani per novembre, prodotte da A1 Concerti. Dopo la chiusura del capitolo L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà per Carosello Records, la band torna alle origini nei templi del rock indipendente. Un ritorno viscerale nei posti dove “tutto è iniziato”, con show imprevedibili da creare insieme al pubblico.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA CLUB TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 16 novembre 2026 – Estragon – Bologna
  • 17 novembre 2026 – Hall – Padova
  • 20 novembre 2026 – Viper – Firenze
  • 21 novembre 2026 – Mamamia – Senigallia
  • 23 novembre 2026 – Afterlife Live Club – Perugia
  • 25 novembre 2026 – Atlantico – Roma
  • 27 novembre 2026 – Eremo Club – Molfetta

Il nuovo Club Tour degli Eugenio in Via Di Gioia

Il Club Tour 2026 segna l’ingresso nel roster di A1 Concerti, riportando la band nei club per energia pura e serate uniche. Niente distanze, solo volumi alti e interazione totale col pubblico, fedele allo spirito che ha lanciato gli Eugeni.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Club Tour 2026 sono disponibili nei circuiti autorizzati.

I numeri degli Eugenio in Via Di Gioia

Da L’amore è tutto a Facciamo a metà, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno conquistato un seguito fedele con dischi indie e live esplosivi, confermati ora dal nuovo capitolo con A1 Concerti.

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