Eugenio in Via Di Gioia Club Tour 2026: date e biglietti club italiani

Eugenio in Via Di Gioia annunciano il Club Tour 2026, una serie di date nei club italiani per novembre, prodotte da A1 Concerti. Dopo la chiusura del capitolo L’amore è tutto con il singolo Facciamo a metà per Carosello Records, la band torna alle origini nei templi del rock indipendente. Un ritorno viscerale nei posti dove “tutto è iniziato”, con show imprevedibili da creare insieme al pubblico.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA CLUB TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

16 novembre 2026 – Estragon – Bologna

17 novembre 2026 – Hall – Padova

20 novembre 2026 – Viper – Firenze

21 novembre 2026 – Mamamia – Senigallia

23 novembre 2026 – Afterlife Live Club – Perugia

25 novembre 2026 – Atlantico – Roma

27 novembre 2026 – Eremo Club – Molfetta

Il nuovo Club Tour degli Eugenio in Via Di Gioia

Il Club Tour 2026 segna l’ingresso nel roster di A1 Concerti, riportando la band nei club per energia pura e serate uniche. Niente distanze, solo volumi alti e interazione totale col pubblico, fedele allo spirito che ha lanciato gli Eugeni.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Club Tour 2026 sono disponibili nei circuiti autorizzati.

I numeri degli Eugenio in Via Di Gioia

Da L’amore è tutto a Facciamo a metà, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno conquistato un seguito fedele con dischi indie e live esplosivi, confermati ora dal nuovo capitolo con A1 Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.