Eugenio in Via Di Gioia annunciano TUTTI DENTRO, il concerto evento previsto per il 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Assago. L’annuncio si inserisce nel percorso live della band torinese, che tornerà prima sui palchi italiani con il Club Tour 2026. Di seguito tutte le date dei concerti degli Eugenio in Via Di Gioia aggiornate.

EUGENIO IN VIA DI GIOIA TOUR 2026-2027: LE DATE DEI CONCERTI

16 novembre 2026 – Estragon – Bologna

17 novembre 2026 – Hall – Padova

20 novembre 2026 – Viper – Firenze

21 novembre 2026 – Mamamia – Senigallia

23 novembre 2026 – Afterlife Live Club – Perugia

25 novembre 2026 – Atlantico – Roma

27 novembre 2026 – Eremo Club – Molfetta

5 maggio 2027 – Unipol Forum – Assago (Milano)

IL NUOVO TOUR DI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Il percorso live degli Eugenio in Via Di Gioia si sviluppa tra club e palazzetti, con il Club Tour 2026 che anticipa l’appuntamento principale del 2027. Il concerto TUTTI DENTRO rappresenta il primo approdo della band al Forum di Assago, segnando un passaggio significativo nella loro attività dal vivo.

IL PERCORSO DI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Formatisi a Torino, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno costruito il proprio pubblico attraverso una lunga attività live, dai contesti di strada ai festival fino ai tour nei club italiani. Nel corso degli anni hanno pubblicato diversi album, consolidando un repertorio riconoscibile e una presenza costante nel circuito indipendente italiano, con una forte dimensione dal vivo.

IL LIBRO DEGLI EUGENIO IN VIA DI GIOIA

Parallelamente all’attività live, gli Eugenio in Via Di Gioia pubblicheranno il 21 aprile 2026 il loro primo libro, Storie di una band che non si è ancora sciolta, edito da Rizzoli. Il progetto raccoglie ricordi e tappe del percorso artistico del gruppo, dagli inizi fino ad oggi.

Il libro sarà presentato in una serie di appuntamenti in tutta Italia:

21 aprile 2026 – Bologna, Biblioteca Salaborsa

22 aprile 2026 – Milano, Mondadori Duomo

24 aprile 2026 – Napoli, Feltrinelli Piazza dei Martiri

28 aprile 2026 – Roma, Feltrinelli Via Appia Nuova

16 maggio 2026 – Torino, Salone del Libro (Lingotto Fiere)

LA SCALETTA DEL TOUR TUTTI DENTRO

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio degli Eugenio in Via Di Gioia. La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per il concerto del 5 maggio 2027 all’Unipol Forum di Assago sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

L’ANNUNCIO DEL TOUR

L’annuncio del concerto evento è stato anticipato da un video pubblicato sui social, girato in Piazza Carignano a Torino, luogo simbolico degli inizi della band. Un contenuto che ha accompagnato la comunicazione della data, collegando idealmente il percorso degli Eugenio in Via Di Gioia dalle esibizioni in strada fino al primo Forum.

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