di
All Music Italia
News
Condividi su:

Nesli, Un giorno dopo l’altro: una foto e un biglietto per non dimenticare

Il nuovo singolo del cantautore di Senigallia, dal 18 settembre in tutte le piattaforme.

Nesli disteso su un lenzuolo bianco con giacca marrone, foto di Luca Pipitone per il singolo Un giorno dopo l'altro
News di All Music Italia
Condividi su:

Nesli pubblica venerdì 18 settembre Un giorno dopo l’altro, nuovo singolo scritto da lui e prodotto da Simone Borrelli. Il testo racconta una persona che non è più accanto e due oggetti rimasti al loro posto: una foto chiusa in un cassetto e un biglietto appeso al muro.

Leggi subito il testo integrale ↓

A gennaio 2025 il cantautore di Senigallia aveva pubblicato Oceani e Tsunami, ballata d’amore prodotta da JRMY. Nel 2023, con Nesliving Vol.4 – Il Seme Cattivo, aveva dichiarato che sarebbe stato il suo ultimo album da interprete.

Il significato di Un giorno dopo l’altro di Nesli

Chi canta è solo, di notte, e parla a qualcuno che non ha più al suo fianco: “Sarà perché mi sento così solo questa notte”, “chissà se ora ti manco”. Le strofe mettono in fila ipotesi su chi scrive la storia di una vita, dalla luna alla fortuna fino a “un mare di cazzate”.

A ogni ipotesi il ritornello risponde allo stesso modo: “Sarei comunque io”, “Saresti sempre tu con quel sorriso e gli occhi grandi”, “Saremo quei ricordi”. Nella seconda strofa si arriva a immaginarsi estranei, alla solita fermata sotto casa, con una domanda: “Mi riconosceresti?”.

Il titolo è scritto due volte, su due oggetti diversi. Nella prima strofa è la frase che lui ha scritto su una foto, forse ancora nel cassetto dell’altra persona. Nella seconda è quella che l’altra persona ha scritto su un biglietto, che lui tiene ancora appeso al muro.

Nesli racconta di aver cambiato idea proprio su questo: “Per anni ho pensato che andare avanti significasse dimenticare. Oggi credo il contrario. Credo che andare avanti significhi portarsi dietro certe cose. Un giorno dopo l’altro.

Nell’ultima strofa sono gli occhi dell’altra persona, “La fuori in mezzo a tanti”, a dire che “si deve andare avanti”. Nello stesso verso la frase passa alla seconda persona e chiude il brano sul titolo: “devi andare avanti un giorno dopo l’altro.

Credits del brano

  • ▸ Artista · Nesli
  • ▸ Titolo · Un giorno dopo l’altro
  • ▸ Autori · Francesco Tarducci

Testo di Un giorno dopo l’altro di Nesli

Se fosse la luna
La strada più sicura
Per arrivare ai sogni che non posso realizzare
Per non aver paura
Se fosse la fortuna
O un mare di cazzate
A scrivere la storia della vita di qualcuno
Son Pagine bruciate
se fosse un foglio bianco
Se fosse solo un viaggio
Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto “un giorno dopo l’altro

Sarei comunque io e tutta una vita li davanti
Saresti sempre tu con quel sorriso e gli occhi grandi
Saremo sempre noi
Saremo quei ricordi e nei momenti più importanti
Sarà che se ci penso sento tutto così forte
Sarà perché mi sento così solo questa notte
Sarà quel che sarà chissà se ora ti manco
Sarà quel che sarà un giorno dopo l’altro

Se fossimo due estranei
Saremo poi diversi?
Saresti sempre li a quella fermata sotto casa
Mi riconosceresti?
Se fossi qui al mio fianco
Se fosse ancora maggio
Ho sempre quel biglietto appeso al muro dove hai scritto “ un giorno dopo l’altro”

Se fossero i tuoi occhi
La fuori in mezzo a tanti
A dirmi che alla fine dopotutto si deve andare avanti devi andare avanti un giorno dopo l’altro

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Luca Pipitone

Leggi anche su Nesli

All Music Italia

Leggi anche su Nesli

NESLI Oceani e Tsunami

Nesli torna con "Oceani e Tsunami" e racconta di un amore senza volto né voce
New Music Friday Pagelle Nuovi singoli 12 luglio 2024

New music Friday pagelle del 12 luglio: da Fasma ad Ainè, da giuliettacome a Kimono
Nesli Sony music Publishing

Nesli firma un accordo editoriale con Sony Music Publishing
Pagelle nuovi singoli 10 marzo 2023

Pagelle Nuovi Singoli in Uscita Venerdi 10 marzo: convince l'indie-pop da Gazzelle a quello di Santoianni
Nesli Nesliving 4

Videointervista a Nesli che ci racconta il seme cattivo da cui nasce il suo "Nesliving Vol.4"
Nesli

Nesli, il ritorno dopo tre anni è con 'Nesliving Vol.4 - Il Seme Cattivo'
Nesli

Nesli: "la mia carriera fra si detti per convenienza e la voglia d'essere me stesso". Da Sanremo a Fabri Fibra, dal nuovo disco al sogno di scrivere per altri
Nesli Nesliving

In attesa del nuovo album Nesli pubblica per la prima volta in digitale "Nesliving Vol.2" con all'interno "La fine"

Articoli più letti

Ultimo – Tutto 1

Ultimo, Tutto nasce da una frase: "stai a piange te che hai tutto!?"
Emma LIVE 2027, le date del tour 2

Emma chiude il tour a Milano e svela LIVE 2027: quattro date nei palasport
I giudici di X Factor 2026 Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama al tavolo della giuria durante le Audizioni 3

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della seconda puntata delle Audizioni
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 4

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 5

X Factor 2026 stasera: a che ora e dove vedere la seconda puntata
Francesco De Gregori per il tour Nevergreen (Perfette sconosciute) 2027 6

Francesco De Gregori porta Nevergreen nei teatri: 18 concerti nella primavera 2027
Radio Date 22 settembre 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday 7

Radio Date 18 settembre 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana
Cesare Cremonini con SIG, il personaggio dal teschio dorato, per il singolo Paparazzi 8

Cesare Cremonini, Paparazzi: il primo singolo rock'n'roll di AMATEUR con SIG, il teschio dorato
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 9

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.