Nesli pubblica venerdì 18 settembre Un giorno dopo l’altro, nuovo singolo scritto da lui e prodotto da Simone Borrelli. Il testo racconta una persona che non è più accanto e due oggetti rimasti al loro posto: una foto chiusa in un cassetto e un biglietto appeso al muro.

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A gennaio 2025 il cantautore di Senigallia aveva pubblicato Oceani e Tsunami, ballata d’amore prodotta da JRMY. Nel 2023, con Nesliving Vol.4 – Il Seme Cattivo, aveva dichiarato che sarebbe stato il suo ultimo album da interprete.

Il significato di Un giorno dopo l’altro di Nesli

Chi canta è solo, di notte, e parla a qualcuno che non ha più al suo fianco: “Sarà perché mi sento così solo questa notte”, “chissà se ora ti manco”. Le strofe mettono in fila ipotesi su chi scrive la storia di una vita, dalla luna alla fortuna fino a “un mare di cazzate”.

A ogni ipotesi il ritornello risponde allo stesso modo: “Sarei comunque io”, “Saresti sempre tu con quel sorriso e gli occhi grandi”, “Saremo quei ricordi”. Nella seconda strofa si arriva a immaginarsi estranei, alla solita fermata sotto casa, con una domanda: “Mi riconosceresti?”.

Il titolo è scritto due volte, su due oggetti diversi. Nella prima strofa è la frase che lui ha scritto su una foto, forse ancora nel cassetto dell’altra persona. Nella seconda è quella che l’altra persona ha scritto su un biglietto, che lui tiene ancora appeso al muro.

Nesli racconta di aver cambiato idea proprio su questo: “Per anni ho pensato che andare avanti significasse dimenticare. Oggi credo il contrario. Credo che andare avanti significhi portarsi dietro certe cose. Un giorno dopo l’altro“.

Nell’ultima strofa sono gli occhi dell’altra persona, “La fuori in mezzo a tanti”, a dire che “si deve andare avanti”. Nello stesso verso la frase passa alla seconda persona e chiude il brano sul titolo: “devi andare avanti un giorno dopo l’altro“.

Credits del brano ▸ Artista · Nesli

· Nesli ▸ Titolo · Un giorno dopo l’altro

· Un giorno dopo l’altro ▸ Autori · Francesco Tarducci

Testo di Un giorno dopo l’altro di Nesli

Se fosse la luna

La strada più sicura

Per arrivare ai sogni che non posso realizzare

Per non aver paura

Se fosse la fortuna

O un mare di cazzate

A scrivere la storia della vita di qualcuno

Son Pagine bruciate

se fosse un foglio bianco

Se fosse solo un viaggio

Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto “un giorno dopo l’altro

Sarei comunque io e tutta una vita li davanti

Saresti sempre tu con quel sorriso e gli occhi grandi

Saremo sempre noi

Saremo quei ricordi e nei momenti più importanti

Sarà che se ci penso sento tutto così forte

Sarà perché mi sento così solo questa notte

Sarà quel che sarà chissà se ora ti manco

Sarà quel che sarà un giorno dopo l’altro

Se fossimo due estranei

Saremo poi diversi?

Saresti sempre li a quella fermata sotto casa

Mi riconosceresti?

Se fossi qui al mio fianco

Se fosse ancora maggio

Ho sempre quel biglietto appeso al muro dove hai scritto “ un giorno dopo l’altro”

Se fossero i tuoi occhi

La fuori in mezzo a tanti

A dirmi che alla fine dopotutto si deve andare avanti devi andare avanti un giorno dopo l’altro

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Foto di Luca Pipitone