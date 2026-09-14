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Chiara Tebaldini
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Ultimo a sorpresa a Londra: un concerto intimo al Dingwalls prima del film al cinema

Dopo i due show intimi al Blues Kitchen nel 2023 e nel 2025, Ultimo raddoppia la capienza per un concerto senza scaletta

Ultimo canta al microfono durante le prove del concerto di Tor Vergata 2026
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Ultimo ha annunciato a sorpresa un concerto unico e senza scaletta al pub Dingwalls di Londra: il cantautore romano si esibirà giovedì 17 settembre davanti a 600 persone, cinque giorni prima del 22 settembre, quando arriva nelle sale italiane il concerto evento di Tor Vergata. È la terza volta che Ultimo sale su un palco nella capitale britannica: aveva già conquistato il pubblico al The Blues Kitchen Brixton nel 2023 e nel 2025.

Ultimo e Londra: un rapporto speciale

Il live londinese conferma il legame profondo dell’artista con la città inglese, da sempre ispirazione per la sua musica e i suoi testi. Londra attraversa infatti l’intera discografia di Ultimo: da Peter Pan a Pianeti fino a 22 Settembre e La pioggia di Londra. Già nel 2023 e nel 2025 il cantautore aveva scelto la capitale britannica per due show intimi al The Blues Kitchen Brixton, che avevano ospitato circa 300 fan. Stavolta la location cambia, ma conferma l’anima informale dei pub e raddoppia la capienza a 600 persone. Sui social il cantautore ha pubblicato una foto della sua mano sulla chitarra con la scritta “A giovedì”, un richiamo diretto al live del 2025 che Ultimo stesso aveva definito una “schitarrata tra amici”. Anche il titolo dell’evento, “tornerò in quel posto”, verso del brano 22 Settembre, riallaccia il filo con quelle serate.

Il concerto al Dingwalls e le info sui biglietti

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre al Dingwalls di Londra con apertura porte alle ore 19:30. Per partecipare, i biglietti sono disponibili da oggi, lunedì 14 settembre, dalle ore 14:00 (CEST) su seetickets.com. Senza scaletta e con una Guinness in mano, il cantautore regalerà ai fan una serata acustica indimenticabile.

Il live londinese prima del maxischermo

Questo appuntamento londinese anticipa un altro evento atteso dalla fanbase di Ultimo: il 22 settembre arriva nei cinema italiani il film evento Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, che documenta il concerto-record del 4 luglio 2026. La pellicola, prodotta da Ultimo Records con Vivo Concerti, resta nelle sale dal 22 al 30 settembre. Le prevendite e l’elenco delle sale sono disponibili su ultimoalcinema.it.

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