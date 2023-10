Ultimo a Londra incanta i fan con un live acustico e annuncia nuove date del tour

Ultimo a Londra al The Blues Kitchen Brixton Pub è l’ennesimo capitolo di una carriera in costante ascesa e che, dopo avere conquistato arene e stadi in Italia inizia a marcare il territorio anche in Europa.

Nelle scorse ore è andata in scena quella che è stata definita “schitarrata londinese”, un esclusivo momento live per pochi intimi, 300 in tutto, che hanno potuto vivere le emozioni di una serata speciale con Ultimo.

I biglietti erano andati sold out in meno di un minuto, con decine di fan che sono accorsi da varie parti della capitale inglese come anche dall’Italia.

Per una sera, ad illuminare l’entrata di Ultimo a Londra sul palco è stato l’applauso avvolgente di un piccolo pub tipicamente british.

Il set in solitaria chitarra e voce ha scaldato fin dai primi istanti il The Blues Kitchen preparando il pubblico all’ingresso sul palco del fedele maestro Pierlu, che ha accompagnato Niccolò alla chitarra per i successivi cinque brani, prima di lasciarlo di nuovo solo per il gran finale da brividi, piano e voce.

Un’ultima emozione prima di congedare il pubblico: dopo il live, il cantautore romano ha regalato a un fan la sua chitarra autografata con impressa la data londinese a rimarcare l’unicum dell’evento.

Ecco il video esclusivo dell’esibizione di Ultimo a Londra:

ultimo a londra annuncia anche nuove date del tour negli stadi

E proprio da Kensington Garden Ultimo ha annunciato pochi giorni fa 4 nuove date del suo ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA…, prodotto da Vivo Concerti.

Raddoppiano le date di Napoli e Torino, nuova tripletta allo Stadio Olimpico di Roma (prima data già sold out) e l’aggiunta in testa di una data zero a Trieste.

Sono già più di 250MILA i biglietti venduti per una tournée che conferma Niccolò Moriconi grande protagonista della musica dal vivo estiva per il terzo anno consecutivo.

Di seguito il calendario completo di ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…

2 giugno 2024 – Trieste @ Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

8 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

9 giugno 2024 – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

15 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

16 giugno 2024 – Torino @ Stadio Olimpico

22 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico (SOLD OUT)

23 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

24 giugno 2024 – Roma @ Stadio Olimpico

28 giugno 2024 – Messina @ Stadio San Filippo

6 luglio 2024 – Padova @ Stadio Euganeo

Photo credits Giulia Parmigiani