Ultimo torna a Londra: concerto intimo al Blues Kitchen. Dettagli e biglietti per l’evento

Ultimo torna a Londra con un live speciale, a due anni di distanza dall’esperienza del 2023, nello stesso pub di allora e con il medesimo numero di posti disponibili.

Una scelta che ancora una volta conferma il forte legame che il cantautore romano ha con la capitale britannica, più volte citata nei suoi brani e nella sua immaginario musicale.

Ultimo, Londra e il live 2025: un legame profondo

Sui social, nelle ultime settimane, Ultimo ha raccontato con entusiasmo il ritorno in città. Londra è stata spesso fonte d’ispirazione per la sua musica: da La pioggia di Londra a Pianeti, fino alla copertina del singolo 22 settembre, scattata proprio nella capitale inglese. “Finalmente Londra“, ha scritto il cantautore su Instagram, sottolineando come la città rappresenti per lui molto più di una semplice location, ma un luogo di connessioni emotive e artistiche.

L’artista è arrivato il 7 settembre, in concomitanza con un’eclissi totale di luna rossa, a 300 giorni esatti dall’atteso concerto di Tor Vergata 2026. Un dettaglio che lui stesso ha definito “un segno del destino”: “Credo molto più all’immateriale che al concreto, l’ho preso come segno“.

La “schitarrata” di ultimo al The Blues Kitchen

Il live londinese di Ultimo non avrà la forma di un concerto tradizionale, ma quella di una “schitarrata”, come lui stesso l’ha definita. Appuntamento fissato per lunedì 22 settembre al The Blues Kitchen Brixton Pub, con apertura porte alle ore 19.30.

Un format che richiama esattamente quello del 2023, quando lo stesso locale aveva registrato il tutto esaurito in meno di un minuto, accogliendo circa 300 persone provenienti da tutta la città e anche dall’Italia.

Per partecipare, i biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 19 settembre, alle ore 14.00, sul sito seetickets.com. La promessa, ancora una volta, è semplice e diretta: «No scaletta, sì Guinness».