18 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Settembre 2025

Ultimo torna a Londra: concerto intimo al Blues Kitchen. Dettagli e biglietti per l’evento

Un ritorno speciale a Londra in attesa del maxi evento di Tor Vergata

News di All Music Italia
Ultimo concerto a Londra 2025 al Blues Kitchen Brixton
Condividi su:

Ultimo torna a Londra con un live speciale, a due anni di distanza dall’esperienza del 2023, nello stesso pub di allora e con il medesimo numero di posti disponibili.

Una scelta che ancora una volta conferma il forte legame che il cantautore romano ha con la capitale britannica, più volte citata nei suoi brani e nella sua immaginario musicale.

Ultimo, Londra e il live 2025: un legame profondo

Sui social, nelle ultime settimane, Ultimo ha raccontato con entusiasmo il ritorno in città. Londra è stata spesso fonte d’ispirazione per la sua musica: da La pioggia di Londra a Pianeti, fino alla copertina del singolo 22 settembre, scattata proprio nella capitale inglese. “Finalmente Londra“, ha scritto il cantautore su Instagram, sottolineando come la città rappresenti per lui molto più di una semplice location, ma un luogo di connessioni emotive e artistiche.

L’artista è arrivato il 7 settembre, in concomitanza con un’eclissi totale di luna rossa, a 300 giorni esatti dall’atteso concerto di Tor Vergata 2026. Un dettaglio che lui stesso ha definito “un segno del destino”: “Credo molto più all’immateriale che al concreto, l’ho preso come segno“.

La “schitarrata” di ultimo al The Blues Kitchen

Il live londinese di Ultimo non avrà la forma di un concerto tradizionale, ma quella di una “schitarrata”, come lui stesso l’ha definita. Appuntamento fissato per lunedì 22 settembre al The Blues Kitchen Brixton Pub, con apertura porte alle ore 19.30.

Un format che richiama esattamente quello del 2023, quando lo stesso locale aveva registrato il tutto esaurito in meno di un minuto, accogliendo circa 300 persone provenienti da tutta la città e anche dall’Italia.

Per partecipare, i biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 19 settembre, alle ore 14.00, sul sito seetickets.com. La promessa, ancora una volta, è semplice e diretta: «No scaletta, sì Guinness».

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 2

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 3

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 4

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 5

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 9

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.